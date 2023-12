Zebrali ogromne pieniądze dla Brauna. W sprawie zrzutki zawiadomiono prokuraturę

Grzegorz Braun został ukarany przez Prezydium Sejmu za swoje ksenofobiczne zachowanie. Poseł Konfederacji zgasił chanukije podczas uroczystości odbywających się w parlamencie. Na jego rzecz zorganizowano zbiórkę, która szybko przekroczyła zakładaną kwotę. Zrzutka została zgłoszona do prokuratury.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe

We wtorek po południu w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę i zgasił świece chanukowe. Na nagraniu widać osoby znajdujące się w pobliżu pokryte proszkiem z gaśnicy, niektórzy wymagali interwencji lekarskiej. Następnie parlamentarzysta tłumaczył się na sali plenarnej, określając Chanukę m.in. jako "szatańską" i mówiąc, że przywraca "normalność".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję o wykluczeniu Brauna z udziału w posiedzeniu Sejmu w związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad. Poinformował też, że wobec posła zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu.

Braun ukarany. Internauci wsparli zbiórkę

Prezydium Sejmu ukarało Brauna najwyższą dostępną karą: 3 miesięcy obniżenia uposażenia o 50 proc. i 6 miesięcy odebrania diety poselskiej. To skłoniło jego sympatyków do wsparcia posła, który w swoim oświadczeniu majątkowym przekazał, że utrzymuje się z sejmowych zarobków i już był "okradany" przez Prezydium Sejmu.

"Zbiórka ma na celu udzielnie wsparcia działalności posła Grzegorza Brauna. Zrzutka jest zrobiona po uzgodnieniu. Nadwyżka przekazana zostanie na działalność Fundacji FIAT IUSTITIA" - ujęto w opisie.

Celem zbiórki było zebranie 50 tys. zł, którą to kwotę udało się osiągnąć w kilka godzin. Ostatecznie licznik wskazał 73 163 zł. Pojawił się komunikat o wyłączeniu możliwości dalszych wpłat przez organizatora. Okazało się, że jest nią adwokatka Grzegorza Brauna.

Zrzutka - mimo osiągnięcia zakładanej kwoty - została jednak kontynuowana. Postawiony cel był już wyższy (90 tys.) zł. Udało się zebrać ponad 14,5 tys.

Zawiadomiono prokuraturę ws. zrzutki

W regulaminie portalu zrzutka.pl, na którym przeprowadzono zbiórkę, widnieją zapisy odnośnie do m.in. zakazu wspierania akcji propagujących nienawiść. W związku z tym pojawiają się pytania co do legalności zrzutki. Co więcej, dziennikarz Jakub Wróblewski złożył w jej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

"W opisie zbiórki Pani Anna zawarła informację, że zebrana nadwyżka (czyli cała kwota powyżej 50 tysięcy złotych - bo taki był cel zbiórki) zostanie przekazana na działalność fundacji FIAT IUSTITIA. Problem w tym, że takiej fundacji nigdzie nie ma zarejestrowanej. Zachodzi więc wątpliwość, czy nie złamano Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych" - tłumaczył na Twitterze/X.

