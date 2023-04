Zełenski jedzie na lotnisko w Rzeszowie. Prezydent Ukrainy w drodze do Warszawy

Już za 2 godziny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dotrze do Warszawy – ustaliło Radio ZET. Prezydent Ukrainy jest już w Polsce, a w tym momencie jest w drodze do Rzeszowa. To pierwsza oficjalna, jednodniowa wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce, od wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją.