Zełenski przekroczył granicę z Polską w środowy poranek. Prezydent Ukrainy wraz z małżonką został już oficjalnie powitany w Pałacu Prezydenckim, otrzymując z rąk Andrzeja Dudy Order Orła Białego - najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe RP. Po zakończeniu oficjalnej części wizyty przyszedł czas na odosobnione rozmowy w gabinecie.

Wołodymir Zełenski w Warszawie [Relacja na żywo]

Zełenski w Warszawie. Czy prezydent Ukrainy spotka się z Trzaskowskim?

Poza Andrzejem Dudą wiadomo, że Zełenski ok. 14.40 spotka się z Mateuszem Morawieckim, ale też marszałek Sejmu Elżbietą Witek czy przedstawicielami społeczności ukraińskiej w Polsce. Kilka dni przed rozpoczęciem intensywnej, jednodniowej wizyty, spekulowano nt. potencjalnych rozmów Zełenskiego z przedstawicielami opozycji: Donaldem Tuskiem czy Rafałem Trzaskowskim. Według ustaleń WP.pl, spotkania z Tuskiem raczej nie powinniśmy się spodziewać. A co z Trzaskowskim? Sprawdziliśmy to.

- Niestety, żadnego sygnału ze strony ukraińskiej w sprawie ewentualnego spotkania nie otrzymaliśmy - zdradza w rozmowie z portalem RadioZET.pl rzeczniczka UM Monika Beuth. Dodaje, że urząd miasta, naturalnie, pozostaje otwarty, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z charakteru spotkania i jego państwowego wydźwięku. "Rozumiemy, że jest to wizyta państwowa na najwyższym szczeblu" - puentuje.

Zełenski w Warszawie. Relacja na żywo

RadioZET.pl