Zeznania Gowina zmienią historię? PiS z narracją stanu wojennego

W pierwszym w 2024 roku odcinku podcastu "Podejrzani Politycy" dziennikarze RadioZET.pl wracają do tematu walki o TVP i media publiczne oraz planów politycznych PiS na najbliższe miesiące. Przypomnijmy, że 11 stycznia w Warszawie odbędzie się manifestacja zwolenników PiS pod hasłem "Protest wolnych Polaków". Dla partii Jarosława Kaczyńskiego ma to być nowe otwarcie, którego konsekwencją będzie chęć dalszej eskalacji konfliktu politycznego w Polsce oraz wyeksponowanie "nowego mitu założycielskiego".

Po wyborach, wbrew deklaracjom, PiS postawiło na radykalizację narracji. Zmiana w mediach publicznych, które przez ponad siedem lat były tubą propagandową rządzącej wówczas partii, określana jest dziś jako "zamach na wolne media, konstytucję i demokrację", a decyzje rządzącej koalicji porównywane są przez prawicę do wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku. Rolę medialnego zaplecza PiS przejęła Telewizja Republika, która przeżywa obecnie swoje pięć minut.

PiS z narracją stanu wojennego

Czy jednak na samej Telewizji Republika, która technicznie mocno odbiega od nowoczesnych standardów nadawania, PiS jest w stanie odbudować swoją siłę na następną serię wyborów? Sytuacji prawicowej telewizji na pewno nie poprawia wycofywanie się kolejnych reklamodawców, którzy sprzeciwili się skandalicznym wypowiedziom Jana Pietrzaka i Marka Króla - nawołujących na antenie "Republiki" do nienawiści i przemocy przeciwko migrantom.

W ocenie Radosława Grucy PiS będzie zmierzało teraz do eskalowania sytuacji w kraju, zwracając się do wyborców najbardziej radykalnych i takich, którzy są "jak beczka prochu". Emocje rosną nie tylko wokół zmian w TVP, ale także sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i kompletnego chaosu prawnego w państwie, jaki uwidacznia się na przykładzie ich sytuacji. Wszystko to może prowadzić do niebezpiecznej radykalizacji nastrojów w kraju, ale 11 stycznia przekonamy się, jakie są realne zdolności mobilizacyjne PiS. Być może eskalacja jest tylko w głowach polityków, ale nie przełoży się to na zachowanie polskiego społeczeństwa.

Jak informuje Gruca, już w lutym ma dojść do głębokich zmian w koncernie Orlen. Także w tym miesiącu ze stanowiskiem prezesa ma pożegnać się były wójt Pcimia Daniel Obajtek, który wkrótce dołączy do powstającego gabinetu cieni PiS jako ekspert. Zmiany w spółkach i instytucjach publicznych postępują powoli, ale konsekwentnie. Pojawia się także pytanie, jak daleko powinny one sięgać i czy nowa władza powinna dać kolejną szansę niektórym ludziom, którzy swą karierę zawdzięczają poprzednie ekipie.

Zeznania Gowina zmienią historię?

W nowym odcinku "Podejrzanych Polityków" nasi dziennikarze wracają do Pałacu Prezydenckiego i ostatnich ruchów Andrzeja Dudy, w tym słynnego weta wobec ustawy okołobudżetowej. Kto tak naprawdę stał za tą decyzją? Okazuje się, że przypisywanie tej "zasługi" Marcinowi Mastalerkowi było błędne. W zakulisowych procesach w Pałacu coraz mocniejszą rolę odgrywa Grażyna Ignaczak-Bandych. Co ciekawe, ludzie prezydenta w wielu sprawach mają zgoła różne poglądy na to, jak powinna wyglądać teraz polityka Andrzeja Dudy.

Niebawem przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych stanie Jarosław Gowin, były wicepremier w rządzie PiS i polityk, który od wielu miesięcy nie udziela się medialnie. "Gazeta Wyborcza" pisała, że zeznania Gowina "to będzie petarda". Czy tak rzeczywiście się stanie? Nasi dziennikarze zwracają uwagę, że zeznania Gowina mogą dosłownie zmienić historię, bo po odejściu z rządu Morawieckiego niewiele mówił on o prawdziwych kulisach podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu. Komisja będzie także okazją do tego, aby ujawnić, jaka presja była na nim wywierana, gdy zastanawiał się, co zrobić w obliczu szykowanych wyborów kopertowych. Sam Gowin nie ma już nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania.

Źródło: Radio ZET/ "Podejrzani Politycy"