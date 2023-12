"Zgodziłem się na to". Kaczyński zabiera głos w kontrowersyjnej sprawie

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocnie wyroki po dwa lata pozbawienia wolności dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz po roku więzienia dla dwóch pozostałych byłych szefów CBA za działania operacyjne podczas afery gruntowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał w czwartek postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika. Głos w sprawie zabrał na antenie Telewizji Republika Jarosław Kaczyński.

Kaczyński komentuje wyrok Kamińskiego i Wąsika ws. afery gruntowej

Kaczyński nie kryje oburzenia wyrokiem sądu. - Ten pierwszy wyrok był skandalem, można powiedzieć, do kwadratu, bo ci ludzie nie tylko nie popełnili żadnych przestępstw, ale z przestępczością walczyli. To, co zdziałali, zostało przez sądy potwierdzone skazującymi wyrokami, wobec ludzi, wobec których prowadzili te działania, nie wobec wszystkich, ale wobec części. Mieli wszystkie potrzebne pozwolenia ze strony prokuratury i sądów, czyli, krótko mówiąc, w najmniejszym stopniu nie złamali prawa - podkreślił prezes PiS.

Polityk dodał, że "przypisano im przy tym intencje, których nie mieli, a można powiedzieć nawet, że mieli nie tyle intencje, co świadomość zupełnie inną, niż im przypisano". - Bo przynajmniej minister Kamiński, z którym jako premier, na te tematy rozmawiałem, wiedział, że przeprowadzenie tej akcji może zakończyć się upadkiem naszego rządu i mówiliśmy o sprzeczności między naszymi zasadami a naszym interesem politycznym. I wybraliśmy zasady. Minister Kamiński był, jak sądzę, bardzo rad z tego, że ja zgodziłem się na to, żeby wybrać zasady. A ja skądinąd miałem takie głębokie przekonanie, że nawet gdybym się na to nie zgodził, to i tak by te zasady wybrał - ocenił Jarosław Kaczyński.

Według niego "sąd intencjonalnie, z intencją z góry założoną skazania, działał w taki sposób, że ci sędziowie sami powinni zasiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować za to, co zrobili, także ci, którzy w Sądzie Najwyższym naruszyli Konstytucję, tutaj odpowiedzialność karna jest już dużo trudniejsza do przeprowadzenia, ale odpowiedzialność dyscyplinarna i wyeliminowanie z zawodu i to dożywotnie jest absolutnie konieczne".

- Wreszcie ci, którzy skazali w drugiej instancji, też powinni za to ponieść bardzo daleko idące i bardzo ciężkie konsekwencje, zresztą także konsekwencje w sferze prawa cywilnego, powinni mieć tzw. procesy adhezyjne, gdzie jest zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna - tłumaczył. - Z przykrością muszę stwierdzić, że w polskim sądownictwie działają ludzie, którzy w istocie są przestępcami i powinni zostać tak, jak przestępcy potraktowani - podsumował Kaczyński.

Źródło: Radio ZET/TV Republika