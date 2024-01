Ziobro dbał o swoich. Miliony z Funduszu Sprawiedliwości m.in. na walkę z chrystianofobią

Pierwotnym celem Funduszu Sprawiedliwości była pomoc ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, którzy opuszczają zakłady karne. W 2017 roku, po 5 latach funkcjonowania, ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozszerzył listę zdań, które mogą być finansowane z tego źródła. Z czasem politycy Solidarnej Polski, a następnie Suwerennej Polski, decydowali o przeznaczaniu tych pieniędzy np. na sprzęty przekazywane następnie strażakom, szpitalom czy kołom gospodyń wiejskich ze swoich okręgów wyborczych.

Kontrowersje wokół Funduszu Sprawiedliwości

Pieniądze te były rozdysponowywane również między organizacje powiązane z politykami Solidarnej Polski, Kościołem i ruchami antyaborcyjnymi. Z zestawienia przygotowanego przez nowe kierownictwo resortu wynika, że w latach 2017-23 z Funduszu Sprawiedliwości, dotacje na działania określane jako "zapobieganie przyczynom przestępczości" dostały 124 podmioty. Łącznie wypłacono im ponad 230 mln zł.

Wypłata środków przyznanych na 2024 i 2025 rok została wstrzymana do czasu zakończenia audytu, który prowadzi obecnie ministerstwo Adama Bodnara. Wirtualna Polska ujawniła, jak wysokie środki trafiły do osób powiązanych z posłem Suwerennej Polski Dariuszem Mateckim.

Miliony dla stowarzyszeń związanych z Dariuszem Mateckim

Matecki to jeden z najbardziej znanych polityków Solidarnej Polski. Od lat prowadzi bardzo żywą działalność w Internecie i jest znany jest z brutalnych ataków na przeciwników Zjednoczonej Prawicy, przez co dorobił się pseudonimu "hejter". Do niedawna był szczecińskim radnym i pracownikiem Lasów Państwowych w Szczecinie. W wyniku październikowych wyborów parlamentarnych został posłem.

W wyniku przeprowadzanego przez nowe kierownictwo audytu okazało się już m.in., że dwie szczecińskie organizacje związane z Mateckim - Stowarzyszenie Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia - otrzymywały gigantyczne dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Stowarzyszeniu Fidei Defensor resort przyznał dwa granty:

ponad 5 mln zł na projekt "Centrum przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania pn. Fidei Defensor" prowadzony w latach 2020-2023,

ok. 7,2 mln zł na "ogólnopolski cykl szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem", który miał być realizowany w latach 2021-25.

W sumie organizacja miała dostać w latach 2020-25 prawie 12,2 mln zł. Do 2023 roku ministerstwo przekazało jej 9,2 mln zł. Pozostałe 3 mln zł miały zostać wypłacone w 2024 i 2025 roku. Nowe kierownictwo wstrzymało jednak dalsze przelewy do czasu zakończenia audytu.

Dotacja dla drugiej organizacji powiązanej z Mateckim, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia, zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski przeznaczona była na "budowę i rozwój lokalnych internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym przestępstwem".

W latach 2020-23 ministerstwo wypłaciło stowarzyszeniu ponad 7,7 mln zł. Łącznie organizacje prowadzone przez współpracowników Mateckiego miały więc dostać z Funduszu Sprawiedliwości prawie 20 mln zł, a wypłacono im blisko 17 mln zł.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na walkę z "chrystianofobią"

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Fidei Defensor? Za cel przyjęło sobie m.in. działania na rzecz poszanowania wartości chrześcijańskich oraz zapobieganie dyskryminacji i prześladowaniu chrześcijan. Dzięki milionom z Funduszu Sprawiedliwości jego członkowie składali do prokuratury doniesienia dotyczące obrazy uczuć religijnych i znieważenia ze względu na wyznanie, m.in. ws. rzekomego znieważenia pomnika Jana Pawła II przez przymocowanie do niego tęczowej flagi.

Co więcej, w 2022 i 2023 roku centrum zorganizowało cztery konferencje w szczecińskim Hotelu Courtyard by Marriott: "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - bohater i męczennik naszych czasów", "Chrystianofobia - chrześcijaństwo poza granicami tolerancji", "Atak na św. Jana Pawła II - apogeum Chrystianofobii" oraz "Misje - świat prawdziwy".

