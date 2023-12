Ziobro ma problemy ze zdrowiem. Wiadomo, kto pokieruje Suwerenną Polską w najbliższym czasie

Zbigniew Ziobro ma mieć bardzo poważne problemy zdrowotne. Jak ustaliła Gazeta.pl, stan byłego ministra sprawiedliwości i lidera Suwerennej Polski jest bardzo poważny i w praktyce wyłącza go z życia publicznego na najbliższe miesiące.

Ziobro ma problemy zdrowotne. Jaki przejął obowiązki prezesa

Nie sprecyzowano, z jakimi problemami zmaga się Ziobro "z uwagi na prywatny ich charakter" oraz "szacunek dla prywatności jego i rodziny". Wiadomo jednak, że sytuacja ma już swoje polityczne konsekwencje.

Gazeta.pl dowiedziała się, że Ziobro musiał przekazać kierowanie partią komuś innemu. Tą osobą jest Patryk Jaki - formalnie nr. 2 w szeregach SP. Eurodeputowany czasowo przejął obowiązki prezesa.

- Patryk Jaki ma kierować partią aż do powrotu Zbigniewa Ziobry, co może potrwać długi czas - przekazał w rozmowie z portalem "dobrze zorientowany" informator. Na razie nieznane są szczegółowe plany Jakiego na to, jak ma wyglądać ta tymczasowa sukcesja.

Przypomnijmy, że Suwerenna Polska (do maja 2023 roku funkcjonująca pod nazwą Solidarna Polska) wciąż wchodzi w skład tzw. Zjednoczonej Prawicy. W jesiennych wyborach parlamentarnych wprowadziła do Sejmu 18 posłów, ma także dwóch europosłów i jednego senatora. Jej parlamentarzyści na Wiejskiej wchodzą w skład klubu PiS.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl