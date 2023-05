"Ziobro pokazuje, że może użyć haków. Jeszcze nie na Kaczyńskiego, ale..."

Goście Andrzeja Stankiewicza w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o nowym projekcie PiS, który ma przełamać impas w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnijmy, że część sędziów nie uznaje prezes Julii Przyłębskiej. W projekcie zapisano zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do 9 sędziów, co pozwoli ominąć buntowników i zająć się m.in. projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której uchwalenie jest jednym z warunków wypłaty Polsce środków z KPO.

- Bardzo się zastanawiam, po co ta ustawa, bo przecież posłowie pana ministra (Zbigniewa – red.) Ziobry tej ustawy nie poprą. Nie będzie większości, żeby to przegłosować. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy negocjacje o listach wyborczych między PiS-em a panem Ziobro zostały przeniesione na poziom Trybunału Konstytucyjnego - stwierdziła Joanna Mucha z Polski 2050.

Mucha: Mam wrażenie, że Ziobro stał za wyciekami ws. Bielana i NCBR

- Pani sugeruje, że to jest bunt ziobrystów? - dopytał prowadzący Andrzej Stankiewicz.

- Sugeruję, że to jest wielka rozprawa między ziobrystami i ludźmi Jarosława Kaczyńskiego, która dotyczy tego, jakie miejsca na listach dostaną ziobryści […]. Tam już od dawna nie chodzi o KPO. Chodzi o to, żeby zbierać na siebie różnego rodzaju argumenty, żeby te miejsca na liście dostawać lub nie dostawać - przekonywała Mucha.

- Pani poseł ma chyba wyobrażenia odnosząc to do struktur, w których sama pani była - kpił z byłej posłanki PO europoseł PiS Karol Karski.

- Obserwuję was od paru lat - odgryzła się Mucha. - Pan minister Ziobro próbuje pokazywać swoją siłę, zakłada nową partię i mam wrażenie, że wycieki dotyczące (Adama – red.) Bielana i NCBR-u oraz różnych innych rzeczy, to też jest pan minister Ziobro, który pokazuje: “ja mam haki i mogę ich użyć. Jeszcze nie na Kaczyńskiego, ale już na Bielana to tak" - mówiła Joanna Mucha.

Według posłanki Polski 2050 PiS instrumentalnie traktuje Trybunał Konstytucyjny, ponieważ w 2015 roku zmienił ten sam zapis dotyczący pełnego składu TK. - Wtedy podwyższył z 9 do 13 osób, bo zależało im, żeby (ówczesny prezes Trybunału - red.) pan Andrzej Rzepliński nie był w stanie podejmować decyzji - przypomniała Mucha.

