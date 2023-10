Ziobro przegrywa z rolnikiem. W tej gminie na Podkarpaciu PiS poszło gorzej, niż przewidywano

Wybory parlamentarne 2023 przeszły do historii z rekordową frekwencją wynoszącą 71,99 proc. Komisje wyborcze systematycznie zliczają wyniki i przesyłają je do PKW. W gminie Jeżowe w powiecie niżańskim na Podkarpaciu udało się już zliczyć 100 proc. głosów, które oddało 5221 osób z 7598 uprawnionych do głosowania. Ostatecznie wyborcy oddali 5164 ważne głosy.

Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z oczekiwaniami wygrało w gminie Jeżowe z poparciem na poziomie 76,61 proc., jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie odniosła tak dużego sukcesu jak cztery lata temu. W 2019 roku w tej samej gminie PiS zwyciężyło, zdobywając 86,49 proc. głosów.

Drugie miejsce w tegorocznych wyborach w gminie Jeżowe zajęła Konfederacja (9,47%), na ostatnim miejscu podium uplasowała się Trzecia Droga (5,60%). Koalicja obywatelska zdobyła jednie 4,09 proc., natomiast Lewica 1,68 proc.

Wynik Zbigniewa Ziobry zaskoczeniem. "Jedynka" na liście PiS poza podium

Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski startował w "bastionie" PiS w okręgu numer 23 z numerem pierwszym na liście Prawa i Sprawiedliwości. W gminie Jeżowe prokurator generalny nie znalazł się nawet na podium.

Minister sprawiedliwości zdobył 574 głosy (11,12%), wyprzedzili go Rafał Weber startujący z czwartego miejsca z 1360 głosami (26,34%), Jerzy Bednarz, bezpartyjny rolnik z "ósemki", który zdobył 700 głosów (13,56%) oraz ostatni na liście Marcin Warchoł z 769 głosami (14,89%).

PKW liczy wyniki wyborów. Jak wygląda late poll?

Wyniki late poll wyglądają następująco:

PiS - 36,6 proc.;

KO - 31 proc.;

Trzecia Droga - 13,5 proc.;

Lewica - 8,6 proc.;

Konfederacja - 6,4 proc.

Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpewniej dopiero we wtorek, ale na stronie Państwowej Komisji Wyborczej możemy znaleźć już aktualne wynik wyborów, które systematycznie spływają z komisji. Można je znaleźć pod tym linkiem: Wyniki wybory.gov.pl na żywo: Aktualne informacje z komisji wyborczych.