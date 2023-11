Ziobro szalał w Sejmie. "Fujary", krzyki i odliczanie

Sejm we wtorek po godz. 16:30 wznowił pierwsze posiedzenie X kadencji. Jednym z głównych punktów obrad był wybór kandydatów izby do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł KO Borys Budka prezentował parlamentarzystów do tego grona, co wywołało poruszenie w ławach zajmowanych przez polityków PiS.

- Dzisiaj zaczynamy proces uzdrawiania KRS. Dziś Sejm wybierze czworo przedstawicieli. KRS ma stać na straży niezależności - mówił Borys Budka. Dodał, że w nowej KRS mają zasiadać osoby, które znają i przestrzegają Konstytucji RP. Tuż po nim głos zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który skorzystał z zapisanej w regulaminie Sejmu procedury dla członków rządu.

Awantura w Sejmie. Ziobro kontra Budka. Było machanie rękami i krzyki

- Chciałem panu (Budce - red.) przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie - powiedział Ziobro. Dodał: - Jeśli pan (Budka - red.) mówi o prawie, to niech pan będzie konsekwentny.

W tym momencie posłowie PiS krzyczeli: "Konstytucja! Konstytucja!". Ziobro machając rękami, wypowiadał prowokacyjne komentarze w kierunku większości sejmowej. - Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu - mówił.

Minister sprawiedliwości i lider Suwerennej Polski skończył swoją wypowiedź, ale poprosił marszałka Sejmu o dodatkowy czas. Wówczas posłowie PiS skandowali: "Regulamin! Regulamin!". Szymon Hołownia, postępując zgonie z regulaminem Sejmu, dał Ziobrze dodatkowe 30 sekund na mównicy.

Minister sprawiedliwości wykorzystał ten czas na zaatakowanie ponownie Borysa Budki. - Niech pan nie wprowadza ludzi w błąd, panie Budka, jest granica bezczelności - podsumował. Podczas gdy na mównicy był Ziobro, do marszałka Sejmu podszedł sam Jarosław Kaczyński, próbując prawdopodobnie wpłynąć na Szymona Hołownię. Z kolei posłowie opozycji głośno odliczali od dziesięciu do zera czas wypowiedzi Ziobry.

Lider Polski 2050 zapewnił, że nie pozwoli na obstrukcję parlamentarną w wykonaniu członków rządu Mateusza Morawieckiego, którzy zgodnie z regulaminem izby mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością.

Źródło: Radio ZET/PAP/Onet