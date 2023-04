Ziobro szykuje rewolucję w prokuraturze. "Wygląda to na zabezpieczenie"

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma niemal nieograniczoną władzę w prokuraturze od 2016 roku, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy połączył urząd prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Niebawem ma się to jednak zmienić. "Projekt zmieniający m.in. prawo o prokuraturze, który w poniedziałek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przekazuje praktycznie wszystkie istotne uprawnienia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w ręce jego pierwszego zastępcy – prokuratora krajowego Dariusza Barskiego" - donosi "DGP".

"Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że chodzi tylko o «doprecyzowanie przepisów» oraz usankcjonowanie praktyki polegającej na tym, że prokurator krajowy realizuje zadania prokuratora generalnego na podstawie wydanego mu zarządzenia. W rzeczywistości jest to fundamentalne przeorganizowanie modelu nadzoru nad prokuraturą" - ocenia dziennik.

"Przyszły minister sprawiedliwości bez wpływu na prokuraturę"

Jak napisano, "minister sprawiedliwości-prokurator generalny nie będzie już miał wpływu na powoływanie i odwoływanie szefów prokuratur żadnego szczebla, na delegowanie śledczych czy powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych". "Nie będzie też miał prawa do wydawania bezpośrednich poleceń prokuratorom. To prokurator krajowy będzie dysponentem budżetu. To on będzie podejmował decyzje osobowe i sprawował nadzór nad sprawami prowadzonymi w Prokuraturze Krajowej. I nie będzie można go odwołać bez zgody prezydenta" - dodano.

"Wygląda to na zabezpieczenie przed utratą władzy i chęć zapewnienia sobie na następne lata wpływu na prokuraturę. Pozbawia to przyszłego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego jakiegokolwiek wpływu na prokuraturę" - komentuje dla "DGP" prof. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości w latach 2007–2009.

"Należałoby zadać pytanie, jaki jest sens funkcjonowania PG, skoro miałby być pozbawiony w zasadzie wszystkich uprawnień. Ten urząd stałby się fikcją" - zauważa Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku.

RadioZET.pl/PAP