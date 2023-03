Ziobro z opozycją kontra Kukiz i Duda. Tak namieszały sądy pokoju

We wtorek (28.03.23 r.) projekt Kukiza lobbowany przez Andrzeja Dudę trafił do sejmowej podkomisji. Koncepcja sądów pokoju miała ostatecznie przypieczętować sojusz Kukiz-PiS w wyborach parlamentarnych 2023. Choć ze sprzeciwem opozycji - projekt krytykowała w rozmowie z portalem RadioZET.pl posłanka KO Barbara Dolniak - ustawa przeszła przez podkomisję i została skierowana do Sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Jednak w środę zespół niespodziewanie przerwał pracę i dokument trafił do Biura Analiz Sejmowych, gdzie utknie na co najmniej tydzień.

Niespodziewana koalicja. Ziobro z opozycją kontra Duda i z Kukizem

Jeszcze we wtorek do projektu odniósł się Zbigniew Ziobro podnosząc, podobne do opozycji, wątpliwości. Opiniował, że ta instytucja, powstała w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ma sens jedynie w takim charakterze, w jakim funkcjonuje w tych krajach.

- Istota polega na tym, że lokalna społeczność wybiera człowieka, którego doskonale zna, o którym wie, kim jest, w sensie jego uczciwości, przejrzystości, zaangażowania publicznego i jemu powierza rozsądzanie drobnych, codziennych, sąsiedzkich spraw, właśnie z racji przekonania, że jest to człowiek nieskazitelny, bo taką opinię ma w lokalnej społeczności - tłumaczył podczas konferencji prasowej.

W propozycji Andrzeja Dudy i Pawła Kukiza w sądach pokoju mieliby zasiadać sędziowie - mimo że wybierani powszechnie, przez swoje społeczności - to delegowani do innych regionów. - To absolutne zaprzeczenie idei, którą głoszą projektodawcy (prezydent - red.), dotyczącej bezpośredniości wyborów - mówiła jeszcze we wtorek posłanka Barbara Dolniak (KO), zastępczyni przewodniczącego podkomisji, wymieniając przy tym inne problemy, jak choćby fakt, że nie sprecyzowano, gdzie fizycznie taka instytucja miałaby funkcjonować.

Kukiz odpowiada Ziobrze. Skoro krytykuje, to znaczy, że jest dobra

W środę, po przerwanym głosowaniu w komisji sprawiedliwości, proces legislacyjny i wypowiedź Ziobry skomentował dla PAP autor, Paweł Kukiz. "Skoro minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro twierdzi, że ustawa o sądach pokoju jest szkodliwa, to znaczy, że jest świetna" - ocenił. I dodał, że opozycja która projekt zablokowała w istocie działa w porozumieniu z Solidarną Polską.

Odniósł się też do opinii posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz, która na Twitterze relacjonowała, że "opozycja wygrała głosowanie na komisji sprawiedliwości". Kukiz zauważył, że w takim razie posłanka przez opozycję rozumie także Solidarną Polskę.

"Nie dziwię się pani Gasiuk-Pihowicz, że razem z posłanką Barbarą Dolniak tę ustawę krytykują, ponieważ mają na uwadze interesy sitw sędziowskich, gdzie sędziowie pokoju byliby poza kontrolą sitw, z którymi najprawdopodobniej są powiązane pani Gasiuk-Pihowicz i pani Dolniak" - twierdzi Kukiz.

Przypomnijmy, że prace nad inicjatywą sądów pokoju trwają w Sejmie od grudnia 2021 r. Specjalna podkomisja gromadziła się w tej sprawie 15 razy. Ostatnie poprawki wprowadzono jeszcze w środę. Obecnie dokument na tydzień utknie w Biurze Analiz Sejmowych, później wróci do procedowania.

RadioZET.pl/PAP/Twitter