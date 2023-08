Ziobryści i leśnicy organizują wydarzenie ku czci ministra. "Zaproszenie dostał Rydzyk"

Jan Szyszko zmarł w 2019 roku. Przed śmiercią przez trzy lata był ministrem środowiska w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego (2015-2018), gdzie zasłynął m.in. kontrowersyjnymi decyzjami o wycince lasów w Puszczy Białowieskiej. Onet podkreśla, że w kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2023 Suwerenna Polska stara się zbudować kult wokół zmarłego polityka i przedstawiać go jako obrońcę narodowych interesów.

Okazją do tego ma być uroczystość zaplanowana na środę 30 sierpnia we wsi Goraj w Wielkopolsce. "Od lat działa tutaj technikum leśne, w poniemieckim majątku mieści się także Centrum Promocji Lasów Państwowych" - napisał Onet. Według portalu patronem jednostki zostanie właśnie Jan Szyszko.

Onet: Suwerenna Polska buduje kult wokół Jana Szyszki

- Od znajomych leśników, którzy bali się ze mną rozmawiać, twierdząc, że może mam telefon na podsłuchu, wiem, że zaproszenie dostał ojciec Rydzyk oraz wybrani politycy Zjednoczonej Prawicy. Nie wiedzieli o niej z kolei ci samorządowcy i parlamentarzyści z północnej Wielkopolski, którzy są krytyczni wobec rządów "dobrej zmiany" - tłumaczył Romuald Gasperowicz, sołtys wsi Kruteczek, która sąsiaduje z siedzibą leśników w Goraju, w rozmowie z portalem.

Rafał Cieślak, rzecznik pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych, wyjaśniał, że Szyszko "jako światowej sławy entomolog, prowadził szereg badań naukowych na temat owadów" w regionie pilskim. Zaprzeczył, że środowe wydarzenie nie ma związku z kampanią wyborczą. W podobnym tonie napisano oświadczenie miejscowej dyrekcji LP, które opublikowano na Facebooku.

"Nie jest to jednak żadne wydarzenie o charakterze politycznym. Wręcz przeciwnie, to ważny moment dla całej społeczności pilskich leśników oraz okazja do uczczenia ich trudnej oraz wartościowej pracy na rzecz trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej" - czytamy.

Onet zwrócił również uwagę na rolę wdowy po zmarłym ministrze Krystynie Szyszko. Od lat mocno angażuje się w upamiętnienie męża. Była również obecna na majowej konwencji Suwerennej Polski.

"Wśród leśników coraz głośniej mówi się o tym, że Krystyna Szyszko wystartuje w zbliżających się wyborach parlamentarnych. W swoim okręgu warszawskim nie miałaby zbyt dużych szans, ale niektórzy z naszych rozmówców twierdzą, że Ziobro chce dać jej biorące miejsce w którymś z okręgów na wschodzie. Wdowa po ministrze nie komentuje tych spekulacji" - napisał Onet.