Pogłębia się chaos w sprawie Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. Mimo prawomocnego skazania polityków PiS na karę dwóch lat bezwzględnego więzienia wciąż są oni na wolności, a Maciej Wąsik zapowiada nawet dalsze uczestnictwo w pracach Sejmu. Trwa niekończący się spór o to, czy są posłami – obaj odwołali się od decyzji marszałka Sejmu, który 21 grudnia wygasił im mandaty z mocy prawa.

Sprawa ma też inny wymiar. Stronnicy posłów PiS z koalicyjnej Suwerennej Polski stwierdzili wręcz, że w sprawie przekazywania dokumentów o wygaszeniu mandatów Kamińskiego i Wąsika przestępstwo popełnił marszałek Szymon Hołownia. Wątek rozwijali szerzej w Sejmie w piątek 5 stycznia.

Szymon Hołownia oskarżany przez ziobrystów. Mówią o przestępstwie

- Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratora o popełnieniu przestępstwa przez pana marszałka – przekroczenia uprawnień, działania na szkodę interesu publicznego poprzez ręczne sterowanie sądownictwem – powiedział w Sejmie Marcin Warchoł, poseł Suwerennej Polski, były minister sprawiedliwości w 2-tygodniowym rządzie PiS. Ocenił, że to działania jak za "najczarniejszych czasów PRL-u".

Powodem działania polityków opozycji jest ruch marszałka Hołowni, który dokumenty w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika skierował od razu do Izby Pracy Sądu Najwyższego, a nie na biuro podawcze SN. - Prawo jasno stanowi, kto rozstrzyga sprawy w Sądzie Najwyższym. Druga osoba w państwie chciała ustalić skład sędziowski. To jest niedopuszczalne, to jest republika bananowa - grzmiał Marcin Warchoł.

- Nie zgadzamy się, by z Polski robić bananową republikę. [...] Pan marszałek mówił, że (anarchia w sądownictwie - red.) to wina Zbigniewa Ziobry. To bezczelne kłamstwo. Regulacja w SN nie powstała w czasach, gdy prokuratorem generalnym był Ziobro, ustawa o SN została zawetowana - dodał poseł Michał Wójcik, wiceszef Suwerennej Polski.

Źródło: Radio ZET