Ziobryści znajdą się na listach u Kaczyńskiego? Dwuznaczne słowa polityka PiS

3 maja odbyła się konwencja Solidarnej Polski, podczas której partia ta zmieniła nazwę na Suwerenna Polska. Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu, nacisków i szantażu. To państwo, w którym najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska konstytucja - mówił lider SP Zbigniew Ziobro.

Rebranding głównego koalicjanta PiS zbiegł się jednak z doniesieniami - i to wcale nie pierwszymi - o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy. Jak pisała "Wirtualna Polska, ponoć umowa koalicyjna między Ziobrą a Jarosławem Kaczyńskim przestała obowiązywać, a przedstawiciele obu partii targują się o „jedynki na listach". W przypadku braku porozumienia niewykluczony jest odrębny start "ziobrystów" w zaplanowanych na jesień wyborach parlamentarnych.

Ziobryści wystartują z list PiS? Dwuznaczny komentarz

W tej sprawie wypowiedział się już m.in. sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. W rozmowie z TVP 1 był pytany, czy politycy Suwerennej Polski znajdą się na wspólnych listach wyborczych z PiS.

Jego odpowiedź była jednak z początku zaskakująca i nieco wymijająca. - Z politykami Solidarnej Polski umawialiśmy się na wspólne listy, z politykami Suwerennej Polski te rozmowy przed nami - stwierdził. Następnie jednak doprecyzował swoje słowa.

- Jestem zwolennikiem tego, żeby to, co udało się w 2015 i 2019 roku, gdy zjednoczony obóz prawicy, idący do wyborów, uzyskał mandat zaufania od Polaków, kontynuować. Liczę na to, że również politycy Suwerennej Polski będą na naszych listach - zaznaczył Sobolewski. Zapowiedział też, że kształt list będzie się rozstrzygał w okresie wakacyjnym.

