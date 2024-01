Zła wiadomość dla Kamińskiego i Wąsika. Zastępczyni Bodnara: prawo jest jasne

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani 20 grudnia 2023 r. przez Sąd Okręgowy na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS w Pałacu Prezydenckim, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.



Prezydent Andrzej Duda poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia? Zastępczyni Bodnara o procedurze ułaskawieniowej

Wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zapytana w czwartek w TVN24, na jakim etapie jest procedura ułaskawieniowa, przekazała, że na biurku Prokuratora Generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara leży kilkadziesiąt tomów akt, w tym kilkanaście tomów akt niejawnych ws. karnej. - Prokurator Generalny analizuje te akta, żeby wydać stanowisko i skierować je, wraz z aktami, do pana prezydenta - dodała.

- Zdajemy sobie sprawę w ministerstwie, jak pilna jest to kwestia - odpowiedziała Rudzińska-Bluszcz na uwagę dziennikarza, że zapoznanie się z tak obszernym materiałem "nie zajmie tygodnia". - Oczywiście nie, całość akt wymaga przeczytania od deski do deski. W najkrótszym możliwym czasie to stanowisko zostanie wydane i dołączone, i wraz z aktami przekazane do pana prezydenta - zaznaczyła.



Dopytywana o możliwy termin, odpowiedziała, że "jest to w kompetencjach Prokuratora Generalnego" i nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. - Myślę, że to będzie najszybciej jak to będzie możliwe, raczej w tygodniach niż w miesiącach - odparła Rudzińska-Bluszcz.

Przedstawiła również stanowisko ws. utraty mandatów skazanych polityków PiS. - Prawo jest jasne. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przestali być posłami w dniu wydania prawomocnego wyroku, 20 grudnia 2023 r. - stwierdziła.

Źródło: Radio ZET/PAP - Beata Kołodziej/TVN24