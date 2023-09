"Złe wieści dla partii Kaczyńskiego". Nowy sondaż na miesiąc przed wyborami

Wybory parlamentarne 2023, które za ponad miesiąc zdecydują o dalszym losie koalicji rządzącej, mogą okazać się momentem przełomowym dla opozycji. To, czy KO, Lewica i Trzecia Droga (najbardziej prawdopodobny scenariusz koalicji anty- PiS) będą miały większość w nowym Sejmie, możemy spróbować odczytać z wyników najnowszych sondaży.

Według opublikowanego w środę badania pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski największe poparcie ma partia rządząca. Na PiS zagłosowałoby 33,5 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się KO z 28-proc. poparciem, a na trzecim Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. poparcia.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż partyjny

Do Sejmu weszłyby również Trzecia Droga z 9,2 proc. poparcia i Lewica z 8,9 proc. poparcia. Poza Sejmem znalazłaby się komitet Bezpartyjni Samorządowcy - według sondażu może liczyć 3,2 proc. głosów i nie przekroczyłby 5-procentowego progu wyborczego.

W porównaniu do poprzedniego badania PiS odnotowało spadek o 1,8 pkt. proc. Traci również Trzecia Droga – o 1 pkt. proc. i Lewica – o 0,5 pkt. proc. Wzrost odnotowała Konfederacja, która w stosunku do poprzedniego badania zyskała 0,6 pkt. proc. Zyskuje też KO, której poparcie w stosunku do poprzedniego sondażu wzrosło o 0,5 pkt. proc.

PiS - 33,5 proc.

KO - 28 proc.

Konfederacja - 11,2 proc.

Trzecia Droga (Polska 2050 + PSL) - 9,2 proc.

Lewica - 8,9 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 3,2 proc.

nie wiem/trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi - 6 proc.

Na podstawie sondażu prognozę podziału mandatów w Sejmie przygotował socjolog prof. Jarosław Flis. "Według jego wyliczeń PiS zdobyłoby 187 mandatów. To złe wieści dla partii Jarosława Kaczyńskiego, bo w tej chwili ugrupowanie ma w swoim klubie parlamentarnym 227 posłów. Z takim wynikiem PiS nie miałoby szans na utworzenie samodzielnego rządu, bo większość bezwzględna to 231 głosów. Niewielką większość dawałaby dopiero koalicja z Konfederacją (49 mandatów). Taki rząd miałby 236 głosów w 460-osobowym Sejmie" - napisała Wirtualna Polska.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 11 września 2023 roku metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.