W najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski badani zostali zapytani o to, jak ich zdaniem zakończą się jesienne wybory parlamentarne i kto będzie w stanie samodzielnie rządzić. Warto te wyniki analizować w kontekście sondaży partyjnych, z których część daje zwycięstwo opozycji, z innych zaś wynika, że władzę po utrzyma PiS.

Złe wieści dla Tuska i Kaczyńskiego. Duża część Polaków w to nie wierzy

Łącznie 67 proc. ankietowanych przez pracownię United Surveys (która na zlecenie WP przeprowadziła sondaż w dniach 23-25 czerwca) odpowiedziało, że najlepszy wynik wyborczy uzyska PiS. Według 27,8 proc. z nich wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, która następnie stworzy rząd i przejmie władzę.

Spośród wyborców będących zdania, że najlepszy wynik wyborczy uzyska PiS (67 proc.), 35,3 proc. ankietowanych stwierdziło jednocześnie, że partia Jarosława Kaczyńskiego do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta. Według 16,7 proc. - partia ta stworzy rząd samodzielnie.

15 proc. respondentów, którzy uważają że najlepszy wynik uzyska PiS, jest jednocześnie zdania że - mimo takiego wyniku - to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę. 5,2 proc. uczestników badania nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. W sondażu przedstawiono również wyniki biorące pod uwagę preferencje partyjne ankietowanych.

Co myślą wyborcy PiS i zwolennicy opozycji?

Według 54 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, PiS i ich koalicjanci uzyskają najlepszy wynik, ale do rządzenia będą potrzebować koalicjanta. Z kolei 39 proc. wyborów ZP uważa, że najlepszy wynik uzyska PiS i stworzy samodzielnie rząd, 5 proc. - że wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, opozycja stworzy rząd i przejmie władzę., 2 proc. - że najlepszy wynik uzyska PiS, ale to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę.

Jeśli chodzi o wyborców opozycji, 43 proc. z nich jest zdania, że wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, opozycja stworzy rząd i przejmie władzę. Według 27 proc. z nich - najlepszy wynik uzyska PiS, ale do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta. 22 proc. wyborców opozycji uważa, że najlepszy wynik uzyska PiS, ale to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę. Z kolei według 5 proc. - najlepszy wynik uzyska PiS i stworzy rząd samodzielnie. 3 proc. tych wyborców nie ma zdania na ten temat.

Natomiast odpowiedzi wyborców niezdecydowanych wyglądają w następujący sposób: aż 35 proc. z nich nie ma zdania na ten temat, według 21 proc. - najlepszy wynik uzyska PiS, ale do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta, 18 proc. jest zdania, że to PiS uzyska najlepszy wynik, jednak to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę. 17 proc. jest zdania, że wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, opozycja stworzy rząd i przejmie władzę, z kolei zdaniem 9 proc. - najlepszy wynik uzyska PiS i stworzy rząd samodzielnie.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska