Złotousty Czarnek znów dał popis. "«Hołowniana» demokracja"

Przemysław Czarnek dzień po odwołaniu ze stanowiska ministra edukacji skomentował obrady Sejmu X kadencji. Niższa izba parlamentu debatowała we wtorek nad projektami trzech uchwał, wniesionych przez KO, ws. powołania sejmowych komisji śledczych: ws. Pegasusa, wyborów kopertowych oraz tzw. afery wizowej.

W wieczornym programie Telewizji Republika Czarnek powiedział w kontekście komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych, że wyraził w Sejmie wątpliwość, "czy ta komisja będzie zgodna z prawem, czyli z ustawą o sejmowej komisji śledczej". Jak zauważył, ustawa zakłada, że "w skład komisji śledczej wchodzi jedenastu członków, którzy reprezentują wszystkie kluby poselskie, stosownie do ich liczebności w Sejmie". Jak zaznaczył, oznacza to, że PiS musi mieć przynajmniej 4 albo 5 przedstawicieli w każdej komisji.

Czarnek atakuje marszałka Sejmu. "«Hołowniana» demokracja"

Czarnek był pytany, czego można się zatem spodziewać w związku z tym, że w Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu nie ma przedstawiciela z PiS, choć w Sejmie jest ono największym klubem parlamentarnym oraz kiedy będzie wiadomo, ilu kandydatów kluby będą mogły zaproponować do komisji śledczych. - Myślę, że już jutro będziemy to wiedzieć, a najdalej za tydzień, bo ja nie wiem, co kombinuje pan marszałek Hołownia - odpowiedział poseł PiS.

- Jestem przekonany nawet, choć gdybym się mylił, byłbym mile zaskoczony, że to będzie tak jak z Prezydium Sejmu, to znaczy, że oni będą nam dyktować ilu i kogo wezmą do komisji śledczej - zaznaczył Czarnek. Natomiast - jak podkreślił - to będzie "absolutnie niezgodne z konkretnymi, prostymi, precyzyjnymi przepisami ustawy o sejmowej komisji śledczej".

- To jest demokracja "hołowniana", nie jest parlamentarna - ocenił Czarnek. Dodał: - To nie jest demokracja, która szanuje obyczaje parlamentarne, która szanuje mniejszość w Sejmie, tak jak my szanowaliśmy i podzieliliśmy Prezydium na pół, tzn. trzech członków było z PiS, a trzech z opozycji.

- Oni zrobili całe prezydium tylko na swoją modłę, łącznie zresztą z panem Krzysztofem Bosakiem (wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji), który - jak widać - chyba gra z nimi. Więc to nie jest demokracja parlamentarna, to jest demokracja "hołowniana" marszałka rotacyjnego - powiedział Czarnek.

Podczas inauguracyjnych posiedzeń Sejm i Senat wybrał marszałków, wicemarszałków i sekretarzy obu Izb. Kandydatka PiS na wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek nie uzyskała większości. Także w Senacie poparcia nie uzyskał kandydat PiS na wicemarszałka Marek Pęk.

Źródło: Radio ZET/PAP - Paulina Kurek