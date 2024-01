Zmiana konstytucji wspólnie z PiS? Zaskakująca zapowiedź wiceministra z Lewicy

Krzysztof Śmiszek był w środę "Gościem Radia ZET". Wiceminister sprawiedliwości stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny wymaga naprawy. W tym celu nie wykluczył zmiany konstytucji.

- Nowy rozdział konstytucji? Ciekawy pomysł, będziemy dyskutować w koalicji rządzącej. Pytanie, z kim będziemy tę konstytucję zmieniać, bo wymaga to większości kwalifikowanej 2/3 – mówił wiceminister sprawiedliwości, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Śmiszek nie wyklucza zmiany konstytucji, aby naprawić TK

Krzysztof Śmiszek dodał również: - Do tej pory Lewica stała na stanowisku, że zmieniać konstytucji z PiS nie będziemy, ale są sytuacje ważne dla kraju, obywateli, TK musi pracować, wrócić do swej pierwotnej funkcji, więc trzeba się nad tym zastanowić - stwierdził.

Zdaniem polityka Lewicy, „dalej ten TK już nie pojedzie”. Wiceminister przyznaje również, że bardzo bliski jest mu pomysł fundacji Batorego „by rozszerzyć skład sądu dyscyplinarnego w ramach TK, o sędziów Trybunału w stanie spoczynku, by to ich rękoma sprawdzić, czy wszyscy sędziowie mają prawo zasiadać w TK”. Zdaniem Gościa Radia ZET, ten pomysł jest „neutralny” i „obiektywnie do zrobienia”.

Źródło: Radio ZET