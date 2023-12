Zmiana prawa aborcyjnego coraz bliżej? Ważny głos z rządu

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której na mocy obowiązującego prawa zakazano dostępu do legalnej aborcji z powodu zespołu Downa płodu. Sędziowie dodali, że Polka została narażona na cierpienie i poważne konsekwencje psychologiczne. ETPCz stwierdził, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji, który dotyczy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

- Ten wyrok potwierdza to, o czym mówimy od lat: kobiety powinny mieć prawo wyboru, szczególnie w przypadkach, gdy płód obciążony jest ciężkimi wadami, w tym wadami genetycznymi - oceniła w rozmowie z portalem gazeta.pl ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Polityczka dodała, że przed i po wyborach nawet w PiS pojawiały się głosy, że "wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany na polityczne polecenie był błędem".

Kiedy zmiana prawa aborcyjnego? Kotula zabrała głos

Ministra Katarzyna Kotula przypomniała w rozmowie z portalem gazeta.pl, że do Sejmu wpłynęły po wyborach dwa projekty ustaw Lewicy dotyczące aborcji. Pierwszy zakłada prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia bez względu na przyczynę (po upływie tego okresu aborcja byłaby możliwa w przypadku poważnej wady płodu lub zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety). Drugi projekt zakłada m.in. usunięcie z Kodeksu karnego zapisów dotyczących kary za przerwanie ciąży lub za pomoc w jej przerwaniu, jeśli nie ma przesłanek do legalnej aborcji.

- Jedyne, co mogłoby w tej chwili zmienić sytuację kobiet i ich rodzin, jest pójście w kierunku dekryminalizacji. To powinien być natychmiast nasz nowy kompromis. Nie ma mowy o powrocie do kompromisu, jaki obowiązywał. Nowym kompromisem mogłaby być dekryminalizacja, do czasu wyborów prezydenckich - oceniła Kotula. - Zanim będzie możliwość wprowadzenia dekryminalizacji lub depenalizacji, będziemy na pewno pracować z panią minister zdrowia Izabelą Leszczyną nad tym, żeby zagwarantować kobietom dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji w przypadku przesłanek prawnych, które pozostały i tej, którą TK politycznym wyrokiem zlikwidował - dodała, precyzując, że byłoby to możliwe za pomocą "rozporządzenia lub innych regulacji".

Ministra ds. równości przypomniała, że ze strony rządu padła też deklaracja odnośnie do unieważnia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Mam nadzieję, że do unieważnienia dojdzie szybko. Niezależnie od tego, jestem już po rozmowach z panią minister Izabelą Leszczyną o tym, by jak najszybciej doszło do takich zmian, jakie będą możliwe, nawet jeśli nie uda się przegłosować natychmiastowej dekryminalizacji - podkreśliła Katarzyna Kotula.

Źródło: Radio ZET/gazeta.pl