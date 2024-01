Zmiany w TVP. Sienkiewicz: ta telewizja zabijała ludzi, trzeba było to przeciąć

Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie z TVN24 odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce dzień wcześniej w Sejmie. Członkowie klubu PiS protestowali ws. Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. Ich zdaniem politycy, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem, zostali niesłusznie pozbawieni mandatów poselskich i osadzeni za kratami.

Sienkiewicz nie wstał do hymnu. "Szantaż emocjonalny"

Parlamentarzyści opozycji zaczęli skandować hasło "uwolnić posłów", co uniemożliwiło marszałkowi Sejmu kontynuowanie obrad. Szymon Hołownia zarządził krótką przerwę w obradach, na co posłowie PiS zaintonowali hymn państwowy.

Do hymnu powstali również politycy większości rządzącej. Kamery zarejestrowały natomiast Sienkiewicza, jak siedzi w ławach rządowych. Zapytany przez Monikę Olejnik, dlaczego nie wstał, odparł, że nie godzi się "na profanację polskiego hymnu". - To jedyna wspólna pieśń Polaków. Jeśli się jej używa do tego, by bronić przestępców odsiadujących karę, to jest to profanacja - powiedział.

- Coś się we mnie przełamało. Ten szantaż emocjonalny, który założył wszystkim PiS, który najświętszą pieśń śpiewa w imieniu prawomocnie skazanych przestępców, spowodował, że nie byłem w stanie się przełamać. To nie jest pieśń śpiewana w imieniu skazanych w demokratycznym kraju praworządnym wyrokiem, to było nadużycie - stwierdził polityk.

Zmiany w TVP. Sienkiewicz: "Nie zapomnę tej chwili"

Sienkiewicz skomentował również przeprowadzane przez siebie zmiany w mediach publicznych. Przyznał, że zastrzeżenia prawne dotyczą nieobowiązujących już decyzji o odwołaniu władz mediów, ponieważ w kolejnych dniach zostały one postawione w stan likwidacji. - Do czasu zakończenia procesu sądowego obecne władze telewizji są w prawie. Jestem spokojny o finał tego procesu - zapewnił. Wspomniał moment, w którym wyłączono sygnał TVP i tłumaczył się z porównań do wprowadzenia stanu wojennego.

Nie zapomnę tej chwili, była godzina 11:17, gdy w Polsce przestała działać jedna z najbardziej ohydnych i obrzydliwych operacji politycznych w historii niepodległej RP - Bartłomiej Sienkiewicz

Nawiązał do tragicznych śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz nastoletniego syna posłanki Magdaleny Filiks. - Ta telewizja zabijała ludzi. Trzeba było to przyciąć. Wejście na drogę ustawową oznaczałoby, że telewizja Kurskiego, Pereiry i tych wszystkich panów, którzy dorabiali się na szczuciu ludzi, działałaby jeszcze miesiące lub lata, bo taki jest proces legislacyjny - wyjaśniał Sienkiewicz.

Pytany przez prowadzącą, czy nie uważa, że złamał prawo, odparł, że "nie, absolutnie nie" i że "od weryfikacji tego są niezależne sądy". Pytany zaś o gwarancję obiektywności nowej TVP, stwierdził, że "to najgorsza rzecz, jaka mogłaby się zdarzyć". - Od tego ustanowiłem likwidatorów, by pilnowali, że nic, co kojarzyło się z telewizją pisowską, nigdy nie wróciło. Jestem pod wrażeniem ludzi, którzy wykonują tę pracę - ocenił minister.

Wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Sejm zdecydował

Przypomnijmy, że w środę Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Posłowie PiS, którzy byli autorami wniosku, zarzucali szefowi MKDiN odpowiedzialność za „bezprecedensowy atak na media publiczne”. Sienkiewicz pod koniec grudnia 2023, powołując się na zapisy prawa spółek handlowych, odwołał rady nadzorcze i prezesów spółek TVP, Polskiego Radia oraz PAP i powołał nowych. Następnie podjął decyzję o postawieniu spółek w stan likwidacji.

Za wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza głosowało 194 posłów, 241 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli 231 głosami.

