Zmiany w mediach publicznych, które dokonały się w Polsce na przełomie 2023 i 2024, a więc zaraz po przejęciu władzy przez koalicję KO-Lewica-Trzecia Droga, oznaczały m.in. wymianę kierownictwa w TVP, PAP i Polskim Radiu. Działania odbywały się m.in. na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ale nie ustawowo.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i minister sprawiedliwości Adam Bodnar byli zdania, że działania te mają podstawy prawne, zaś PiS oraz część ekspertów przekonywało że nie. Rodzi to konieczność ustalenia kolejnych kroków, już na poziomie legislacyjnych, w obszarze dalszych zmian w państwowych spółkach medialnych.

Zmiany w mediach publicznych. Scheuring-Wielgus ujawnia

O tym m.in. mówiła w rozmowie z TVP Info wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus. Pytana o to, co z ustawą o Radzie Mediów Narodowych, odpowiedziała: "Ustawa jest gotowa, trwają dyskusje nt. w ogóle podejścia do mediów publicznych i zmiany".

- Nawet, jeżeli zostanie to poddane pod dyskusję, bo chcemy, żeby to było szeroko dyskutowane, szczególnie przez ekspertów, ekspertki, ludzi, którzy się na tym znają, a nie polityków. Wydaje mi się, że uchwalenie tego, będzie możliwe, dopiero po tym, jak prezydent Andrzej Duda nie będzie już prezydentem - oceniła.

Na pytanie, czy ten projekt będzie przedstawiany dopiero po wyborach prezydenckich, czy wcześniej, wiceszefowa resortu i posłanka Lewicy odparła: "Wydaje mi się, że będzie wcześniej, natomiast dla MKiDN są ważne dwie inne ustawy - ustawa o zawodzie artysty, to powinno być wprowadzone i nad tym pracujemy, ale również dyrektywy unijne, których PiS nie wprowadziło".

Rada Mediów Narodowych - czym jest?

Rada Mediów Narodowych to organ powołujący i odwołujący zarządy oraz rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada pełni także funkcję doradczą w zarządzaniu mediami publicznymi. Została utworzona w 2016 r., a kadencja jej członka trwa 6 lat.

W skład RMN wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie powoływane przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład rządu (kluby opozycyjne). Politycy obecnej większości parlamentarnej oraz znaczna część ekspertów jest zdania, że Rada jego organem powołanym wadliwie oraz wyposażoną w niekonstytucyjne instrumenty, a więc jej decyzje nie mają mocy prawnej.

Źródło: Radio ZET/PAP