"Zmienimy jedną z pierwszych decyzji rządu PiS". Opozycja zapowiada

Po wyborach parlamentarnych ukonstytuowała się nowa większość parlamentarna. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi już wspominają o pierwszych projektach i decyzjach, które będą procedowane w Sejmie. Jedną z nich jest państwowe dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą in vitro.

In vitro w Sejmie? Opozycja: zmienimy jedną z pierwszych decyzji PiS

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w TVN24, że obecna opozycja zajmie się in vitro "w trybie natychmiastowym". Dodał, że "żadna ze stron nowej koalicji nie ma do tego uwag". W podobnym tonie głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. [...] Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin!" - napisał na Twitterze prezes PSL. Warto podkreślić, że zapisy dotyczące tej kwestii znalazły się w podpisanej przez wszystkie ugrupowania opozycji umowie koalicyjnej.

- Uważam, że pierwszą ustawą, która powinna pokazać, że patrzymy w stronę obywateli, powinna być ustawa o in vitro. Jest wstępna zgoda liderów co do tego. [...] Wierzę, że to będzie pierwszy projekt uchwalony w Sejmie - to z kolei słowa cytowanego przez Onet posła Lewicy - typowanego na przyszłego wicepremiera - Krzysztofa Gawkowskiego.

W dokumencie, którego sygnatariuszami byli przewodniczący KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy, zapisano też pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, także zapewnionych przez państwo. Zadeklarowano realizację "nowoczesnych standardów" opieki okołoporodowej oraz dostęp do bezpłatnego znieczulenia.

Źródło: Radio ZET/Twitter/TVN24/PAP/Onet.pl