Znowu głośno wokół Łukasza Szumowskiego. "Został wezwany"

Zamknięte posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych (zwanych także wyborami kopertowymi) odbyło się w środę. Przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na posiedzeniu "zostały przegłosowane kolejne dwie osoby na świadków".

- Były minister zdrowia Łukasz Szumowski został wezwany m.in. po zeznaniach, które złożył Jarosław Gowin, który przedstawił informację, że szef MZ przekonywał go, iż te wybory nie mogą się odbyć i nagle ta decyzja została zmieniona. Zostanie wezwany też w związku z pełnioną wówczas funkcją - powiedział Joński.

Drugą osobą, którą komisja wezwała, jest była wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek. - To również efekt zeznań Jarosława Gowina. Jak zeznał świadek, na Michałek naciskano, aby zmieniła swoją decyzję w sprawie poparcia wyborów korespondencyjnych - przekazała Joński.

Dodał, że "nie ma jeszcze terminu przesłuchania, ale, "że będzie to w najbliższym czasie". Kolejne zaplanowane posiedzenie komisji śledczej odbędzie się w piątek 19 stycznia. Przesłuchani zostaną były poseł Porozumienia Michał Wypij oraz były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Podczas przesłuchania przed komisją śledczą były wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że wie o rozmowach, które odbywali posłowie jego partii z Jarosławem Kaczyńskim albo Mateuszem Morawieckim.

Przykładowo: ówczesna wiceminister Iwona Michałek była zaproszona przez M. Morawieckiego na spotkanie [...] nie do Kancelarii, ale do willi premiera. Ale to jest fakt do sprawdzenia. Tam M. Morawiecki sugerował jej dymisję, jeżeli nie zgodzi się poprzeć wyborów kopertowych

- Jarosław Gowin