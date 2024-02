Małgorzata Tusk, czyli żona premiera Donalda Tuska, nie żyje w blasku reflektorów. U boku męża pojawia się tylko podczas najważniejszych okoliczności, np. wyborów samorządowych i parlamentarnych. Kim jest Małgorzata Tusk? Co wiemy o jej wieku, wykształceniu i słynnym kryzysie małżeńskim? Oto najbardziej interesujące fakty z życia małżonki lidera Koalicji Obywatelskiej.

Małgorzata Tusk. Wiek, wykształcenie, dzieci, życiorys żony Donalda Tuska

Małgorzata Tusk przyszła na świat jako Małgorzata Sochacka. Urodziła się w 1957 roku w Gdyni jako córka nauczycielki i oficera Marynarki Wojennej. W rodzinnym mieście ukończyła III Liceum Ogólnokształcące. Po zdaniu matury wybrała studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim i to właśnie tam poznała swojego przyszłego męża. Tuskowie pobrali się bardzo młodo – w wieku 21 lat. „Byliśmy pierwszą małżeńską parą na roku. To była wielka sensacja, wywołująca mnóstwo komentarzy. Wszyscy uważali, że się rozwiedziemy, bo jesteśmy za młodzi, bo do siebie nie pasujemy, bo to pochopna decyzja” – pisze żona lidera KO w swojej książce „Między nami”, cytowanej przez TVN24.

Praca magisterska Małgorzaty Tusk dotyczyła architektury prekolumbijskiego Meksyku. Po ukończeniu studiów żona Donalda Tuska była archiwistką i bibliotekarką; zajmowała się również wychowaniem dzieci – Michała i Katarzyny. Lata później – w 2005 roku – wraz z mężem postanowiła wziąć drugi ślub; tym razem para zawarła małżeństwo wyznaniowe w Kościele rzymskokatolickim.

Małgorzata Tusk. Romans, kryzys małżeński, wnuki

Małgorzata Tusk przyznaje, że nie uniknęła kryzysu w małżeństwie. Po urodzeniu syna cierpiała na depresję poporodową. Ten czas zbiegł się z coraz intensywniejszą działalnością polityczną męża. Portal Wirtualna Polska informuje, że małżonka Donalda Tuska obdarzyła wówczas uczuciem innego mężczyznę: „Chciałam odejść, gdy nasz synek miał półtora roku [...] Znalazłam. Zakochałam się, tak po prostu, nie wiadomo kiedy. Znowu ktoś zwracał na mnie uwagę”. Polityk nie zamierzał się jednak poddać — wybaczył żonie i zaczął walczyć o swoje małżeństwo. Para wybrnęła z kryzysu. Dziś Tuskowie są nie tylko rodzicami, ale i dziadkami pięciorga wnucząt.

Małgorzata Tusk. Polityka, opinia o działalności męża

Małgorzata Tusk nie angażuje się w politykę, a nawet przyznaje, że jej nie znosi. Rzadko zabiera głos w związanych z nią sprawach. „Polityka zawsze była pasją mojego męża, a z pasją nie da się konkurować” – przyznaje w książce, dodając: „Kiedy wychodziłam za Donka, wiedziałam, że jest w jakiś sposób zaangażowany w dość rachityczne wtedy działania gdańskiej opozycji. Wyglądało to raczej na młodzieżową drakę, a Donek dla draki był gotów na wiele. Nie sądziłam wówczas, że na moich oczach zaczyna się wielka historia […]”. Co sądzi o zaangażowaniu politycznym męża? „On naprawdę w polityce jest kreatywny i umie zaskoczyć każdego, także mnie”.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl/wiadomosci.wp.pl/Małgorzata Tusk, „Między nami”