Żona Ziobry rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim. Wiadomo, ile może zarobić

Patrycja Kotecka-Ziobro figuruje na stronie Parlamentu Europejskiego jako asystentka akredytowana europosłów Patryka Jakiego i Beaty Kempy, polityków Suwerennej Polski, którzy należą do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, jakoby żona Zbigniewa Ziobry została zatrudniona jako ekspertka m.in. od social mediów, jednak władze tej europejskiej partii odcinają się od tych doniesień.

"Fakt" zwrócił się do Patryka Jakiego z prośbą o informację odnośnie do zakresu obowiązków nowej podwładnej, ale nie doczekał się odpowiedzi. Dziennikarzom udało się jednak ustalić, na jak wysokie sumy może liczyć Kotecka-Ziobro.

Żona Zbigniewa Ziobry dostała pracę w Parlamencie Europejskim

Jak przekazał "Faktowi" Bartosz Ochapski z biura prasowego PE w Polsce, wysokość zarobków akredytowanych asystentów europosłów zależy od ich stopnia zaszeregowania, w jakim zostali zatrudnieni. Zarobki dla takich osób dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą asystenci, którzy są zatrudnieni do tzw. prac pomocniczych i biurowych. Żona Zbigniewa Ziobry ma jednak pełnić ważniejszą funkcję.

Jako asystentka Patrycja Kotecka-Ziobro ma zajmować się doradzaniem eurodeputowanym w zakresie kampanii politycznych w internecie, co oznacza, że prawdopodobnie należy do drugiej grupy funkcyjnej. Jak zauważył "Fakt", na jej zarobki będzie miał wpływ także fakt, że jest osobą zatrudnioną poza Polską, pozostającą w związku małżeńskim i posiadającą dzieci, a dla takich osób PE przewidział wynagrodzenia wyższe nawet o tysiąc euro.

Żona Zbigniewa Ziobry w zależności od tzw. stopnia zaszeregowania może miesięcznie otrzymywać więc od 4 667 do nawet 10 052 euro na rękę, czyli od ok. 20 210 do ok. 43 530 zł. Na wysokość tej kwoty ma wpływ także wykształcenie i doświadczenie eksperckie, a tego Koteckiej-Ziobrze nie można odmówić. Ukończyła ona bowiem prestiżowe MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, ponadto ówczesny Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową oraz Akademię Dyplomatyczną PISM.

Zbigniew Ziobro jest ciężko chory

Zbigniew Ziobro od 11 grudnia ub. roku nie pojawia się w Sejmie. Patryk Jaki potwierdził, że lider Suwerennej Polski zmaga się z chorobą nowotworową, która uniemożliwia jego aktywność polityczną. Poseł Jacek Ozdoba przekazał we wtorek najnowsze informacje o stanie zdrowia Ziobry, który ma być poddawany "bardzo silnemu leczeniu".

Dziennikarka "Super Expressu" dopytywała polityka, czy Ziobro przebywa na terenie Polski. Ozdoba odpowiedział, że "niewątpliwie tak". - Trzeba rozwijać tego typu wątpliwości, dlatego pytam - zaznaczyła prowadząca. Roman Giertych napisał bowiem wcześniej na Twitterze/X, że rodzina Zbigniewa Ziobry przebywa poza granicami Polski. Sam były minister ma z kolei przygotowywać się do kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

