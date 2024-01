Żony Wąsika i Kamińskiego w Sejmie. Posłowie PiS krzyczeli "uwolnić posłów"

Roma Wąsik i Barbara Kamińska weszły do budynku Sejmu. "Ich obecność to jeden z punktów planu PiS na rozpoczynające się obrady" - pisze dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. Żony osadzonych polityków PiS od tygodnia regularnie nawołują do wypuszczenia ich mężów z więzienia.