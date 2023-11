Żukowska wyśmiana przez posłów prawicy. „Może pan nie pyskować?”

Anna-Maria Żukowska uznała, że Unia Europejska jest niezbędna w obliczu zagrożeń, które mają miejsce na świecie. Posłanka Lewicy tłumaczyła, że niechęć wobec organizacji i fobia antyniemiecka są najbliższe sercu Jarosława Kaczyńskiego.

Żukowska o wspólnej europejskiej armii

W programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Anna-Maria Żukowska tłumaczyła, że Niemcy niedługo będą miały mocną broń odstraszającą kupioną od Izraela, ale będą mogły używać jej we współpracy z innymi państwami. Według posłanki projekt armii europejskiej to krok w dobrym kierunku.

- Po to potrzebna wspólna europejska armia, żebyśmy czuli się bezpieczni i by nie doszło do nierównowagi sił, która jest w stanie wystrzelić ze stratosfery wystrzelone pociski - powiedziała polityczka, czym wywołała uśmiechy na twarzach innych rozmówców.

- Chyba to nie jest pański obszar zainteresowań - zwróciła się do Jacka Ozdoby, który był wyraźnie rozbawiony słowami Żukowskiej o stratosferze. - Pani, jak widać, też nie - odparł poseł Suwerennej Polski.

Posłanka Lewicy wyśmiana przez prawicowych polityków

Jacek Ozdoba stwierdził, że być może Anna-Maria Żukowska otrzyma kompetencje decyzyjne w zakresie Polskiej Agencji Kosmicznej. Każdy kolejny komentarz polityczki członek ugrupowania Zbigniewa Ziobry próbował deprecjonować, uznając, że powinna mniej zagłuszać prawą stronę rozmowy.

Oglądaj

Następnie Ozdoba i Żukowska zaczęli przekrzykiwać się w kwestiach dotyczących sprawiedliwości. - Może Pan nie pyskować? - podniosła głos polityczka Lewicy, kiedy Ozdoba nie pozwolił jej rozwinąć wypowiedzi na temat sądów i Trybunału Stanu.

Źródło: Radio ZET