Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik złożyli odwołania do Sądu Najwyższego od decyzji marszałka Sejmu, który postanowieniem wygasił im mandaty poselskie. Nastąpiło to po prawomocnym wyroku, skazującym Kamińskiego i Wąsika na więzienie w związku z działaniami byłego szefa CBA i MSWiA oraz jego zastępcy w aferze gruntowej.

Zwrot ws. Maciej Wąsika. Sprawa b. wiceszefa MSWiA w inne izbie SN

W czwartek z SN wypłynęła informacja, że sprawę Wąsika ma rozpatrzyć inna izba niż pierwotnie. Doniesienia te potwierdził w rozmowie z Interią Piotr Falkowski, zastępca rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Nie wiadomo natomiast, co z wnioskiem Kamińskiego.

- Sąd Najwyższy podjął decyzję o przekazaniu sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Sędzia Romuald Dalewski stwierdził, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy, która została mu przydzielona, i wydał postanowienie o jej przekazaniu do izby właściwej - powiedział.

Przypomnijmy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości. Została utworzona wskutek reformy sądownictwa za rządów PiS, a w jej składzie orzekają jedynie "neo-sędziowie". Sędzia Dalewski jest jednym z tych, których duża część ekspertów uważa za powołanych w wyniku wadliwej procedury.

Jeśli Sąd Najwyższy nie rozpatrzy pozytywnie wniosków Kamińskiego i Wąsika, wciąż mogą oni zostać ułaskawieni przez prezydenta. Trudno jednak wyrokować, co zrobi Andrzej Duda, ponieważ on już raz zastosował wobec nich akt łaski - w 2015 roku. Wówczas jednak wyrok wobec polityków PiS nie zdążył się uprawomocnić, dlatego decyzję głowy państwa większość środowiska prawniczego oceniła jako niezgodną z prawem.

Źródło: Radio ZET/Interia/PAP