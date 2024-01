Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik uważają, że nadal są posłami. Marszałek Szymon Hołownia przypomniał w środę, że skoro w ich sprawie zapadł prawomocny wyrok i zostali skazani, to oznacza, że utracili mandat oraz nie będą mogli wejść na salę plenarną.

Przed czwartkowym posiedzeniem prezydium Sejmu zdecydowało, że Kamiński i Wąsik będą mogli wejść do budynku na podstawie jednorazowych przepustek. - Doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie będzie po prostu lepsze - mówią wicemarszałkowie. I przekonują: jeśli politycy PiS-u faktycznie pójdą po przepustki, to już będzie oznaczało, że uznają, iż posłami nie są. Przeważyły argumenty, żeby uspokoić sytuację - tłumaczy Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej.

Prezydium Sejmu podjęło decyzję ws. Kamińskiego i Wąsika

- Jeżeli damy jakieś zakazy to wiadomo, że będzie od razu awantura, że są zakazy dla pojedynczych osób, skąd to się wzięło, co robimy, czy zamykamy Sejm. Nie zamykamy - zapewnia Niedziela.

Co ciekawe, Marek Suski z PiS-u, twierdzi, że panowie w Sejmie już podobno są - bo mieli wejść przez garaż. Nawet jeśli w budynku są - na salę plenarną nie wejdą, ponieważ wstęp mają tam wyłącznie posłowie.

Źródło: Radio ZET