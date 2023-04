"Poluje na obiad k****". Kierowca pędził polem za sarnami. Wideo bulwersuje

Jeden z czytelników podzielił się z redakcją RadioZET.pl bulwersującym nagraniem, na które trafił na grupie w mediach społecznościowych. Na kilkusekundowym filmie widać, jak kierowca pędzi po polu, goniąc za małymi sarenkami - te przerażone uciekają w popłochu.

Pewne jest, że kierowca - najprawdopodobniej bmw - nie był w samochodzie sam. Na siedzeniu pasażera siedziała osoba, która nagrała całe zajście. Słychać też kobiecy głos. "Poluje na obiad k****. Goni sukę k****" - słyszmy na filmie.

Wałcz. Próbował rozjechać sarny. Sprawę bada policja

Na szczęście zwierzętom udało się uciec - tak przynajmniej wynika z nagrania. Należy jednak nadmienić, że film trwa osiem sekund i nie mamy pewności, czy po wyłączeniu kamery, kierowca zaprzestał "polowania". Niezależnie jednak od tego jak się zakończył, skutkiem "wybryku" mogło być potrącenie zwierzęcia.

Osoba, która skontaktowała się z naszą redakcją poinformowała, że do zajścia doszło najprawdopodobniej w miejscowości Wałcz (woj. zachodniopomorskie). Zapytaliśmy o sprawę lokalną policję. Okazuje się, że nagranie trafiło także do funkcjonariuszy, którzy zapewniają, że otrzymali zawiadomienie w tej sprawie. Oficer prasowa policji w Wałczu st. asp. Beata Budzyń powiedziała, że mundurowi będą dążyć do ustalenia danych autora nagrania.

RadioZET.pl