Ponad 4 mln zł trafione w Lotto. Wiemy, gdzie padła "szóstka"

Wyniki losowania Lotto z 9 marca to: 5, 27, 30, 33, 35, 39. Jak informuje Totalizator Sportowy, nowy Lottomilioner w pełni zaufał swojemu szczęściu, bo zagrał metodą na chybił trafił.

"Szóstka" w Lotto padła w Gdańsku

"Szóstka" padła w punkcie Lotto przy ulicy Czerwony Dwór 24 w Gdańsku. Nagroda wynosi dokładnie 4 059 640 zł. Jednak pieniądze, które trafią na konto gracza, zostaną pomniejszone o 10-procentowy podatek. Ostateczna kwota wyniesie 3 653 676 zł.

Czwartkowa główna wygrana jest historyczna. "Od 9 marca 2023 roku lista Lottomilionerów liczy już 1500 pozycji! Oznacza to, że właśnie tyle osób od 1996 roku trafiło w Lotto i Lotto Plus »szóstkę« o wartości równej lub większej niż 1 000 000 zł" – przekazał Totalizator Sportowy.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 000 000 zł w Lotto Plus.

Kumulacja Lotto i Eurojackpot

Kolejna szansa na zwycięstwo w Lotto już w sobotę 11 marca. Do zgarnięcia są 2 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także milion w Lotto Plus. Dodatkowo kumulacja w Eurojackpot wynosi aż 160 milionów złotych. Losowanie tej gry odbędzie się już dziś, tj. w piątek 10 marca.

