Potężny samoistny wstrząs w kopalni na Dolnym Śląsku. 7 górników w strefie zagrożenia

W kopalni należącej do KGHM w Lubinie doszło w środę do potężnego, samoistnego wstrząsu o sile górniczej "szóstki". Rannych zostało siedmiu górników. Na szczęście nie są to obrażenia zagrażające życiu. Akcja na miejscu została zakończona, a poszkodowani trafili do szpitali i placówek medycznych.