Porwanie 14-latki w Poznaniu w lipcu 2022 roku wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami stolicy Wielkopolski. Sprawę zgłosiła na komisariacie mama nastolatki. Dziewczynka zniknęła sprzed jednego z marketów na osiedlu Przyjaźni. Po dwóch godzinach poszukiwań 14-latkę odnaleziono w Złotnikach koło Poznania.

Prokuratura przedstawiła 39-letniej wówczas Paulinie K. i 17-letniemu Alanowi O. zarzuty dotyczące uprowadzenia, pozbawienia wolności i brutalnego zgwałcenia małoletniej pokrzywdzonej, a także utrwalania telefonami komórkowymi treści pornograficznych. - Podejrzana odpowie przed sądem także za prowadzenie samochodu bez uprawnień oraz groźby wrzucenia do bagażnika i pobicia – mówił wtedy rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Poznań. 14-latka porwana i brutalnie zgwałcona. Nowe fakty

We wtorek 4 kwietnia rzecznik prokuratury poinformował PAP, że śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Paulina K. i Alan O. odpowiedzą za uprowadzenie i późniejsze brutalne zgwałcenie małoletniej pokrzywdzonej. - Oskarżeni częściowo przyznali się do winy, każde umniejszając swój udział w zarzucanych im przestępstwach – wyjaśnił prokurator.

Według prokuratury 14-latka została wciągnięta do samochodu kierowanego przez Paulinę K. W zdarzeniu brali udział także Alan O. i troje nieletnich. Jak ustalili śledczy, po przewiezieniu do Złotnik 14-latka była poniżana i została zgwałcona ze szczególnym okrucieństwem.

fot. PAWEL JASKOLKA/AGENCJA SE/East News, 39-latka zatrzymana ws. porwania 14-latki

- Wszystkie osoby biorące udział w tym okrutnym traktowaniu pokrzywdzonej nagrały jego przebieg telefonami komórkowymi. Jej cierpienia przerwali policjanci, którzy zawiadomieni o jej uprowadzeniu, podjęli skuteczną akcję poszukiwawczą i zatrzymali jej oprawców - opisał prokurator Wawrzyniak.

Według ustaleń śledztwa motywem ich działania była kwestia związana ze zwrotem przez pokrzywdzoną 20 zł za uszkodzoną grzałkę w e-papierosie. Paulina K. i Alan O. od dnia zatrzymania są tymczasowo aresztowani. Grozi im nawet 15 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Kiepel