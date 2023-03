Kierowca zjechał autem na pobocze i uderzył w drzewo. Nie żyje mężczyzna

Jak powiedział PAP podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17. Jak podała, na ul. Żywicznej w Poznaniu "kierowca, z nieustalonych jeszcze przyczyn, na łuku drogi zjechał na lewe pobocze, gdzie uderzył w przydrożne drzewo".

Poznań. Nie żyje kierowca po tym, jak auto uderzyło w drzewo

- Pomimo podjętej reanimacji, 53-letni kierowca zmarł – powiedziała Liszczyńska. Kierowca podróżował sam. Przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane.

Policjanci niezmiennie przypominają, aby zachować szczególną ostrożność na drodze. Zwłaszcza przy trudnych warunkach atmosferycznych, jak opady śniegu czy deszczu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa