Prawnik zamordowany przez córkę i konkubinę. „Przytrzymały głowę w wiadrze”

Antoni i Zofia poznali się w trakcie studiów, w Krakowie. Ich początkowa przyjaźń przerodziła się w romantyczną relację. Para niedługo potem wzięła ślub. Byli szczęśliwym, zgodnym i szanującym się małżeństwem. Rzadko dochodziło między nimi do poważniejszych konfliktów.

Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci – syna Tomka i młodszej córki Kasi. Mieszkali w nowo wybudowanej willi, w Chrzanowie. To miasto znajdujące się w odległości około 50 kilometrów na północny zachód od Krakowa. Cała czwórka tworzyła zgraną rodzinę, mieli bardzo dobre relacje i byli ze sobą na co dzień mocno zżyci. Mieli bardzo dobrą sytuację materialną, dlatego zarówno małżonkom, jak i pociechom niczego nigdy nie brakowało.

Niestety, 29 września 1981 roku, beztroskie rodzinne chwile dobiegły końca. Zofia zmarła po wyczerpującej i nierównej walce z chorobą. Po tym traumatycznym wydarzeniu domownicy pogrążyli się w zupełnej rozpaczy. Nie potrafili zaakceptować faktu, że teraz zostali w trójkę. Wdowiec, czując ogromną pustkę po odejściu żony, rzucił się w wir pracy i obowiązków, dzięki temu skutecznie odsuwał od siebie przytłaczające myśli.

Córka prawnika nie radziła sobie z rzeczywistością

Mężczyzna skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miał duże plany i ambicje. Na co dzień pracował jako radca prawny. Bez wątpienia był jednym z najlepszych w swoim fachu, a prócz tego szanowany i lubiany przez współpracowników.

Jednak cały sukces zawodowy nie przekładał się na życie rodzinne. Antoni spędzał znaczną część dnia w pracy, co skutkowało niewielką ilością czasu na opiekę nad dziećmi. Zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie zastąpić im mamy, a po tym wszystkim ciężko było im się dotrzeć. Niestety utrata mamy i częsta nieobecność taty odbijała się głównie na młodszej Kasi, która mimo upływu czasu nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Problemy z nauką Kasi

Nastolatka uczyła się w jednym z lepszych liceów, w okolicy. Nie była jednak szczęśliwa i spełniona z tego powodu. Zanim zaczęła naukę w szkole średniej, planowała wybór szkoły zawodowej, aby móc uczyć się konkretnego fachu, ale presja i naciski ze strony niezwykle ambitnego ojca przeważyły. Katarzyna nie umiała zaaklimatyzować się w liceum – od początku czuła, że to nie jest miejsce dla niej. Miała poważne problemy z nauką, bardzo słabo szło jej przyswajanie sporych partii materiałów. Co więcej: dziewczyna czuła się samotna i niezrozumiana wśród swoim rówieśników.

Katarzyna była wrażliwa i skryta w sobie. Nie miała w zwyczaju rozmawiać o swoich problemach. Była uległa i niedojrzała emocjonalnie. Chciała, żeby to inni kierowali jej życiem i podejmowali za nią różne decyzje.

Kasia poznała swoje przeciwieństwo

Nieoczekiwanie przez zbieg okoliczności, Katarzyna poznała w szkole młodszą od siebie dziewczynę i od razu złapała z nią świetny kontakt. Anna była jej przeciwieństwem. Osiągała wysokie wyniki w nauce, a w przyszłości planowała iść na studia. Otaczała się wieloma znajomymi. Kiedy tylko ktoś miał problemy, Ania od razu reagowała i wyciągała do niego pomocną dłoń. Nastolatka różniła się od Kasi – była osobą dominującą, posiadała cechy przywódcze. Inne osoby wielokrotnie podporządkowywały się jej w określonych sytuacjach. Anna wiedziała, czego chce i starannie dążyła do realizacji swoich celów.

Znajomość licealistek po krótkim czasie przerodziła się w przyjaźń. Spędzały ze sobą bardzo dużo czasu zarówno w szkole, jak i poza nią. Kasia czuła, że w końcu znalazła swoją bratnią duszę, która jako nieliczna ją rozumiała i akceptowała.

Kim była przyjaciółka Kasi?

Ania pochodziła z dysfunkcyjnej rodziny. W jej domu brakowało nie tylko miłości i poczucia bezpieczeństwa, ale również środków finansowych. To sprawiało, że zdecydowanie bardziej wolała przebywać u swojej przyjaciółki i dzięki temu miała namiastkę szczęśliwego, kochającego się domu.

Ania po ukończeniu szkoły średniej, przeprowadziła się do Krakowa i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo że przyjaciółki obecnie mieszkały dalej od siebie niż wcześniej, to ich przyjaźń w żadnym stopniu na tym nie ucierpiała, bo Ania przyjeżdżała do rodzinnego miasta tak często, jak było to możliwe.

Brat Kasi, Tomek po skończeniu szkoły wyprowadził się. Skończył wymagające studia i założył własną rodzinę. Bardzo rzadko kontaktował się z ojcem. Miał za złe Antoniemu, że lepiej traktuje Kasię niż jego. Młoda kobieta zamiast wziąć się za swoje życie i znaleźć pracę, żyła wygodnie na koszt ojca i nic nie zapowiadało, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Ania zakochała się w ojcu przyjaciółki

Anna, goszcząc u Kasi, poznała głowę rodziny – Antoniego. Od samego początku podziwiała go jako wspaniałego i troskliwego ojca. W głębi zazdrościła Kasi takiej relacji z rodzicem, ponieważ sama nigdy jej nie doświadczyła. Mężczyzna stał się jej autorytetem.

Mijał czas, a Ania coraz bardziej przywiązywała się do ich rodziny. Z każdym kolejnym dniem zmieniała również swoje podejście do Antoniego. Kiedyś był dla niej wyłącznie ojcem najlepszej przyjaciółki, jednak niespodziewanie zaczęła czuć do niego coś więcej. Mężczyzna fascynował ją i mimo dużej różnicy wieku, uważała go za bardzo atrakcyjnego.

Prawnik i przyjaciółka córki ukrywali uczucia

Na przestrzeni tygodni relacja Anny i Antoniego zacieśniła się i para zaczęła się spotykać. Ich relacja opierała się przede wszystkim na kontaktach intymnych. „Związek” był nietypowy, różnił się od standardowych relacji romantycznych i funkcjonował na konkretnych zasadach. Kobieta zawsze zwracała się do Antoniego z szacunkiem na „Pan", nawet gdy spędzali czas we dwoje i nikogo nie było w pobliżu.

Anna nie mogła publicznie okazywać mężczyźnie uczuć i pojawiać się u jego boku na ważnych wydarzeniach. Antoni żądał od młodej kobiety utrzymywania tego, co między nimi jest w tajemnicy. Nie chciał, aby jego wizerunek i reputacja uległy pogorszeniu przez posiadanie intymnych relacji z dziewczyną, która na dobrą sprawę mogłaby być jego córką.

Zamieszkali razem, ale traktowali się bardziej jak współlokatorzy. Początkowo nawet Katarzyna nie znała ich sekretu, jednak po czasie poznała skrywaną przed światem prawdę i ją zaakceptowała.

Nowa znajomość Ani

W trakcie studiów, Anna poznała Aleksandrę, którą jakiś czas później przedstawiła także Kasi i jej ojcu. Nowa znajoma była towarzyska i bardzo dobrze radziła sobie w życiu. Bardzo lubiła znajdować się w centrum uwagi i być niejako przewodniczącą w grupie znajomych. Miała wysoki status materialny i prowadziła na co dzień bardzo luksusowy tryb życia. Często wyjeżdżała na drogie zagraniczne wakacje. Ola doskonale wiedziała, co robić, aby zarabiać duże pieniądze, a później je pomnażać i inwestować.

Spotykała się z różnymi mężczyznami. Często odwiedzała przyjaciół w Chrzanowie. Bezkonkurencyjnie wzbudzała tam największe zainteresowanie, co bardzo jej odpowiadało. Doszło do tego, że w pewnym momencie stała się atrakcyjna dla gospodarza domu, który jawnie chwalił i prawił kobiecie komplementy, a przy tym bez skrupułów wypominał w otoczeniu innych same wady Ani i Kasi.

Konkubina i córka bały się odejść od prawnika

Anna zaczęła pracować z Antonim. Stała się jego prywatną asystentką. Co ciekawe: mężczyzna nie wypłacał jej co miesiąc należnego wynagrodzenia, ponieważ uważał, że w zamian za wykonywane obowiązki, ma od niego dach nad głową, jedzenie i ubrania.

Młoda kochanka szczerze zaangażowała się i kochała mężczyznę, jednak jej uczucia nie były nigdy prawdziwie odwzajemnione. Na dodatek w trakcie trwania ich relacji, mężczyzna spotykał się z innymi kobietami i nie krył tego przed swoją konkubiną. Mężczyzna podporządkowywał sobie kobietę, która na przestrzeni lat uzależniła się od niego i powoli rozpadała się psychicznie.

Antoni bardzo źle traktował nie tylko ją, ale również własną córkę. Przez kilka lat stosował wobec nich przemoc psychiczną – gnębił, zastraszał, wyśmiewał, w dodatku na każdym kroku udowadniał, że według niego obie do niczego się nie nadają i same nie osiągnęłyby nawet najmniejszego sukcesu. Kobiety z tego powodu miały bardzo niskie, wręcz zerowe poczucie własnej wartości. Obie bały się rozpocząć nowe życie i odejść od przemocowego mężczyzny, dlatego tkwiły w tej relacji przez następne lata.

Makabryczne zabójstwo pozorowane na zaginięcie

Był 14 grudnia 2000 roku. W godzinach wieczornych, Anna z Katarzyną niepostrzeżenie podały Antoniemu mocne środki nasenne. Kiedy upewniły się, że 69-latek zasnął, obezwładniły mu ręce. Następnie Kasia siadła na jego klatce piersiowej, wzięła poduszkę i zaczęła dusić swojego ojca.

W pewnym momencie mężczyzna ocknął się i próbował walczyć o swoje życie. Niestety bezskutecznie, ponieważ kobiety miały nad nim znaczną przewagę. Dla upewnienia, że nie żyje, włożyły i przytrzymały jego głowę w wiadrze pełnym wody. Na koniec zwłoki ukryły w piwnicy. Dzień później, Anna spaliła ubrania Antoniego, które miał mieć na sobie feralnego dnia, kiedy zniknął w tajemniczych okolicznościach.

Kobiety poćwiartowały ciało, a części spakowały do worków i plecaków. Dla zapewnienia bezpieczeństwa po kilkunastu dniach ukryły i zatopiły przerażające pakunki w różnych miejscach. Po czasie Kasia udała się na najbliższy posterunek policji i zaniepokojona przekazała informacje o zaginięciu swojego ojca, Antoniego.

13 stycznia 2000 roku rankiem wyszedł z domu. Planował wyjazd do Warszawy, aby załatwić ważne, urzędowe sprawy. To ostatni konkretny trop, ponieważ od tamtego czasu z mężczyzną nie było więcej kontaktu.

Sporządzono notatki i rysopis zaginionego. Antoni był wysokim i szczupłym 69-latkiem. Miał siwe włosy oraz łysinę czołową. Posiadał znak szczególny w postaci blizny na szyi po prawej stronie.

Poszukiwania prawnika były bezskuteczne

Policjanci od samego początku z zaangażowaniem podeszli do zaginięcia radcy prawnego z Chrzanowa. Badali wiele hipotez, sprawdzali ważne tropy, które nierzadko były skrajnie różne od siebie. Zorganizowano akcje poszukiwawcze na szeroką skalę. Córka oraz konkubina mężczyzny występowały w mediach i błagały o pomoc w odnalezieniu ukochanego Antoniego. Zrozpaczone i zdesperowane sięgały po pomoc wielu ekspertów, nawet tych od medycyny niekonwencjonalnej, Tomek wynajął jasnowidza.

Wszystko jednak końcowo okazywało się nieskuteczne. Mijały lata, a sprawa Antoniego K. z każdym tygodniem cichła i ludzie tracili nią zainteresowanie. Nie pojawiły się żadne konkretne informacje, które doprowadziłyby do rozwikłania tajemniczego zniknięcia 69-latka. Mimo to Zdeterminowani śledczy wciąż pracowali nad sprawą i liczyli, że kiedyś uda się dowieść prawdy.

List kluczem do rozwiązania śledztwa

W 2004 roku, cztery lata po zaginięciu swojego ojca, Katarzyna przekazać policji otrzymany anonim od rzekomo nieznanego mężczyzny, który rzucił nowe światło na sprawę. Poniżej fragment tajemniczego listu:

„Zobaczyłem, że otwarli tył samochodu i z wysiłkiem wywlekli coś ciężkiego, podłużnego chyba, opakowanego w worek. To bardzo wyglądało na trupa. Potem wywlekli to na brzeg i usłyszałem głośny plusk. Wrócili szybko do samochodu i odjechali, ale ja ze strachu byłem jak sparaliżowany i siedziałem w tych krzakach chyba jeszcze z pół godziny, bo nie mogłem się ruszyć…”

W rzeczywistości zgodnie z planem, to Aleksandra i Anna stworzyły i wysłały list. Później utopiły maszynę, na której napisały anonim. Chciały tym sposobem skutecznie przekierować sprawę Antoniego na zupełnie inny tor, w którym to starszego mężczyznę zamordowano, a jego ciało wrzucono do wody. Dowodem w sprawie miał być portfel należący do Antoniego K., który zabrał z miejsca przerażony świadek całego zdarzenia.

Kobiety liczyły, że dzięki temu uda im się przejąć cały majątek mężczyzny, który po wielu latach ciężkiej pracy w kancelarii był wyceniany na ogromną kwotę. Wszystkie nowe informacje zapaliły czerwoną lampkę w głowach śledczych z krakowskiego Archiwum X, pracujących obecnie nad nierozwiązaną sprawą, którzy stopniowo zaczęli łączyć wszystkie kropki.

Prawda powoli wychodziła na jaw

W 2005 roku śledczy przekazali szokującą informację. Odnaleziono ciało zaginionego przed pięcioma laty Antoniego K. Mężczyzna został brutalnie zamordowany z rąk własnej córki, konkubiny oraz przyjaciółki rodziny. Już w trakcie pierwszych przesłuchań dwie z nich przyznały się do zarzucanego im czynu.

Anna wskazała, że razem z Kasią i Aleksandrą skrupulatnie już od długiego czasu omawiały i planowały pozbycie się starszego mężczyzny. Powodem była ogromna toksyczność Antoniego i chęć uwolnienia od niego, jak również pobudki finansowe. Z jej słów wynikało, że to Aleksandra była główną prowodyrką zbrodni. Miała silny wpływ na pozostałe kobiety, które dokładnie i ulegle wykonywały jej polecenia.

Pierwszy plan, w którym miały podać Antoniemu do potrawy trujące grzyby okazał się niepowodzeniem, dlatego wpadły na nowy, dużo bardziej bezwzględny pomysł. Wszystkie trzy kobiety zostały tymczasowo aresztowane. Oczekiwały na terminy rozpraw sądowych.

W międzyczasie w mediach huczało od nadmiaru informacji z ostatnich wydarzeń. Opinia publiczna była wstrząśnięta nieoczekiwanym zwrotem akcji. Nikt nie podejrzewał, że Antoni K. mógł zostać pozbawiony życia w tak makabryczny sposób, w dodatku przez najbliższe mu osoby.

Kara za zbrodnię

Na początku 2006 roku zabójczynie stanęły przed sądem i usłyszały wyrok. Córka Katarzyna K. oraz konkubina Anna G. zostały skazane na 12 lat pozbawienia wolności z uwagi na duże okoliczności łagodzące, natomiast przyjaciółka Aleksandra C.-M., która była pomysłodawczynią zbrodni otrzymała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Kobieta jednak nigdy nie przyznała się do winy. Katarzyna i Anna wyszły na wolność po 7 latach odsiadki, ponieważ maksymalnie złagodzono ich wyroki.

Córka zamordowanego nigdy nie wypowiedziała się publicznie o wydarzeniach z 2000 roku. Z kolei Anna po opuszczeniu więziennych murów, napisała książkę, w której znajdują się zarówno informacje o brutalnej zbrodni, jak również o codzienności życia w więzieniu.