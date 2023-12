Proboszcz broni Brauna i wzywa do modlitwy za posła. "Żydzi zawłaszczają Polskę"

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił kilka dni temu gaśnicą menorę chanukową ustawioną w Sejmie, gdzie odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Z powodu incydentu korytarze Sejmu zostały zasnute proszkiem z gaśnicy, której użył poseł Braun. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzje o wykluczeniu z udziału w posiedzeniu Sejmu posła w związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad. Sprawa trafiła także do prokuratury.

"W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce" – napisał w oświadczeniu przesłanym mediom kard. Grzegorz Ryś, przewodniczący komitetu KEP ds. dialogu z judaizmem.

Proboszcz broni Grzegorza Brauna: "modlimy się za niego"

Okazuje się jednak, że są w Polsce duchowni, którzy mają na ten temat inne zdanie. Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Miszkowicach ks. Wiesław Florczuk, opublikował na stronie swojego kościoła wpis, w którym wyraził solidarność z działaniami Grzegorza Brauna.

"Skandal i hańba w polskim Parlamencie. Żydzi zawłaszczają Polskę. Chyba, że się mylę i w parlamencie żydowskim – Knesecie zapala się paschał, świece adwentowe, roratkę i głosi się katechezy katolickie. To wtedy zwracam honor. Starszy ministrant żydowski: Hołownia. Czy Szudrich i jego koledzy nie mają wstydu? To nie są »prawdziwi« Żydzi. Prawdziwi Żydzi (jako pierwsi: Matka Boża, Apostołowie) przyjęli Mesjasza Jezusa i nie obchodzą święta Chanuki tylko święta katolickie. Wspieramy pana Brauna i modlimy się za niego" - napisał ks. Florczuk.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu forma aktywności proboszcza. We wcześniejszych wpisach na stronie parafii udostępniał m.in. wystąpienia Krzysztofa Bosaka oraz prawicowych publicystów, krytykujących partie demokratyczne.

Źródło: Radio ZET