Przełom w sprawie zaginionego Fabiana Zydora. Siostra: Chcę wiedzieć, nawet najgorsze

Fabian Zydor był 17-letnim chłopakiem pochodzącym z niewielkiej wsi Tarnowa w woj. wielkopolskim. Sprawa jego tajemniczego zaginięcia spędzała śledczym sen z powiek od 2016 roku. To w październiku tego roku, Fabian wraz z kolegą bawili się razem na domówce. Gdy 17-latek wyszedł z imprezy, wszelki ślad po nim zaginął.

Dziennikarze "Interwencji" Polsat News dotarli do znajomej Fabiana, która feralnej nocy bawiła się z nim na imprezie. Z relacji kobiety wynika, że 17-latek wyszedł z domówki kompletnie pijany. Mówiła, że "ledwo trzymał się na nogach". Na pytanie, czy ktoś wyszedł za chłopakiem odpowiedziała, że "nikt za nim nie wychodził".

Zaginięcie Fabiana Zydora. 17-latek nie wrócił do domu

Gdy Fabian nie pojawił się w domu, jego rodzina najpierw rozpytała kolegów - okazało się, że nie nocował u żadnego z nich. Zaginięcie chłopaka zgłosiła jego siostra. Ruszyła też akcja poszukiwawcza. - Sprawdzaliśmy wszystkie pustostany w okolicy, jakie dało się sprawdzić. Myśleliśmy, że ktoś go przetrzymuje, a może sam się gdzieś schował - mówiła znajoma Fabiana, cytowana przez polsatnews.pl.

Mimo wysiłków - tak śledczych, jak i znajomych i bliskich Fabiana - 17-latka nie udało się odnaleźć. Czas mijał, a rodzina chłopca dalej pozostawała bez odpowiedzi na pytanie, co się stało? W 2018 roku sprawą zajęli się policjanci z Archiwum X. Śledczy doszli do wniosku, że Fabian musiał paść ofiarą morderstwa. Za pomoc w ujęciu sprawcy funkcjonariusze wyznaczyli nagrodę - 10 tys. zł.

Mimo tego, że - jak przyznała Iwona Liszczyńska z KWP w Poznaniu - policjanci dotarli do osób, które po apelu skontaktowały z funkcjonariuszami, w sprawie wciąż nie było przełomu. Brakowało przede wszystkim ciała. Kilka miesięcy temu przekopano koryto Warty. "Policjanci przesiali ponad 300 ton mułu. Poszukiwali w nim jakichkolwiek szczątków Fabiana. Bez skutku" - pisze polsatnews.pl.

Śledczy ustalili, że przed śmiercią Fabian mógł mieć do czynienia z narkotykami. Tymi w okolicy handlował 23-letni Radosław M. - My wiemy, że Fabian znał osoby handlujące narkotykami. Policjanci ustalili, że w grę wchodził tutaj niewielki dług Fabiana w stosunku do nich. Chodziło o pewne rozliczenia finansowe - mówiła Liszczyńska.

Poszukiwania Fabiana Zydora. "Został zamordowany"

Przez lata zaginięcie i prawdopodobne morderstwo Fabiana pozostawało tajemnicą. Przełom nastąpił w marcu tego roku. 27 marca na stronie wielkopolskiej policji pojawił się komunikat o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o zabójstwo Fabiana Zydora. "Te osoby zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane. Materiał dowodowy zebrany przez policjantów i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu okazał się przełomowy. 17-letni Fabian w 2016 roku został zamordowany, a jego ciało ukryte" - czytamy na stronie policji.

Zatrzymani to - jak podaje polsatnews.pl - wspomniany wcześniej Radosław M. i dwoje jego kolegów. "Z zebranych informacji wynika, że młodzi wówczas mężczyźni 30 października 2016 r. przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał Fabian. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na Fabiana wracającego do domu. Chwilę wcześniej wyszedł z domu znajomego, z imprezy. Został przez sprawców napadnięty i zamordowany. Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli" - podaje policja.

Przełom w śledztwie. Zabójcy Fabiana Zydora zatrzymani

Funkcjonariusze przekazali, że zatrzymani byli już wcześniej notowani. "W przeszłości byli oni już zatrzymywani przez Policję m.in. za uprowadzenie i uwięzienie człowieka. Było to na tle porachunkowym. Zostali oni skazani na karę więzienia i aktualnie odbywali wyroki wieloletniego więzienia. Z tego powodu zatrzymania w sprawie Fabiana odbywały się w zakładach karnych" - przekazano.

"Zebrane przez policjantów i prokuratorów z Poznania materiały dowodowe dały podstawę do przedstawienia podejrzanym zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na wniosek policjantów i prokuratorów zostali oni aresztowani przez sąd. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia" - podaje policja.

Co ciekawe, dziennikarze "Interwencji" rozmawiali wcześniej z matką Radosława M. Kobieta twierdziła, że jej syn po raz pierwszy zobaczył Fabiana na plakatach informujących o jego zaginięciu. Powiedziała też, że śledczy przeszukali ich dom, ale nic nie znaleźli. - Śledczy powiedział mi wtedy, że jest przekonany, że ktoś mojego syna wrabia - mówiła kobieta.

"Chciałabym wiedzieć. Nawet najgorsze"

Prokurator Łukasz Wawrzyniak zapewnił, że prokuratura "dąży do rozwiązania zagadki śmierci Fabiana". - Chcemy dokładnie i szczegółowo to wyjaśnić, włącznie z tym, aby odnaleźć szczątki Fabiana, aby znalazł on swój wieczny spoczynek, który mu się należy - powiedział. Zaznaczył przy tym, że sprawa jest rozwojowa, i niewykluczone są ewentualne zatrzymania innych osób.

Siostra Fabiana stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że "chciałaby wiedzieć". - Nawet najgorsze, ale wiedzieć, że chociaż jest na cmentarzu i możemy go tam odiwedzić - mówiła Patrycja.

RadioZET.pl/polsatnews.pl