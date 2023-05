Przemysław Czarnek apeluje do maturzystów. Ma dla nich rady przed egzaminem

W opublikowanym w poniedziałek na stronie MEiN nagraniu, minister Czarnek wyraził przekonanie, że trud włożony w przygotowania do egzaminu dojrzałości zaowocuje dobrymi wynikami i poczuciem satysfakcji.

- Przed nami nowa matura. Jesteście pierwszym rocznikiem, który przystępuje do matury przygotowywanej od kilku lat na nowych podstawach programowych i w nowym systemie osiem plus cztery, bez gimnazjów. Jesteśmy przekonani, że jesteście znakomicie przygotowani do tej matury. Wiemy to po egzaminach próbnych. Wiemy to po naszych doświadczeniach z ostatnich miesięcy – powiedział szef MEiN. Zaznaczył, że poziom egzaminów jest adekwatny do możliwości maturzystów.

Przemysław Czarnek apeluje do maturzystów. "Poświęćcie czas na lekki odpoczynek"

Minister zachęcił również maturzystów do odpoczynku przed egzaminami. Podkreślił, że jest on ważny dla lepszej koncentracji. - Te ostatnie dni przed maturą poświęćcie na lekki odpoczynek, na refleksję nad tym, co już do waszych głów trafiło i na ewentualnej powtórce tego, co jeszcze nie jest do końca wyszlifowane – powiedział.

- Jestem przekonany, że tegoroczne egzaminy i wyniki tych egzaminów będą bardzo pomyślne i wszyscy będziemy się cieszyć z tego, czego dokonaliście na przestrzeni ostatnich lat waszej nauki i ostatnich miesięcy waszych przygotowań do matury – dodał szef MEiN, życząc maturzystom powodzenia.

Matura 2023. Egzaminy rozpoczną się 4 maja

Tegoroczne egzaminy maturalne potrwają od 4 do 23 maja. Będą one przeprowadzone w dwóch formułach. Absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, absolwenci czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia i absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych będą zdawać go w Formule 2015.

Według danych MEiN w tym roku do matury przystąpi ponad 272 tys. uczniów. Jest wśród nich ponad 158 tys. absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 114 tys. absolwentów czteroletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia.

PAP