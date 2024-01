Radni wiedzieli, ale się bali? "Siostra nie umie rozmawiać", nowe fakty po wideo z DPS-u

W styczniu w mediach pojawiły się bulwersujące informacje na temat praktyk, jakie stosowały siostry elżbietanki w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim (woj. kujawsko-pomorskie). Z ustaleń TOK FM wynikało m.in., że dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi musiały sprzątać kościół, w tym na kolanach szorować podłogę. Wszystko zostało nagrane przez kamery przeznaczone np. do rejestrowania nabożeństw. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia.

Przemoc w DPS w Kamieniu Krajeńskim. Nowe doniesienia

TOK FM podało, że w placówce przebywa dwóch braci, którzy na co dzień uczą się w miejscowej szkole. Jak zapewniła jej dyrektorka, są zdrowi i "absolutnie w normie intelektualnej", a więc teoretycznie powinni mieszkać w DPS-ie, bo nie wymagają całodobowej opieki. "Kobieta podała, że siostra Karolina zapisała dzieci w 2022 roku do szkoły zapewniając, że będą przebywały w DPS tymczasowo. Nic się od tej pory nie zmieniło" - czytamy w artykule portalu TOK FM.

Dyrektorka szkoły złożyła jakiś czas temu wizytę w DPS-ie. Jej uwagę zwrócił chłopiec, siedzący w gabinecie siostry przełożonej, wykazujący współruchy rąk i głowy oraz mówiący do siebie. Zakonnica przyznała, że "ma karę, bo podstawił nogę innemu pensjonariuszowi". Dodatkowo szefowa DPS-u pokazała dyrektorce nagranie, na którym "ostrym, surowym tonem przepytuje dziecko z całego alfabetu", a "chłopiec nie potrafi wykazać się umiejętnościami". Dyrektorka miała później sporządzić służbową notatkę, zawierającą adnotację, że "zachowanie siostry wskazuje na przemoc".

Inna sytuacja: bójka w szkole z udziałem dwóch chłopców. Wezwano siostrę, by przedstawić jej przebieg zdarzeń. Gdy jeden z chłopców dowiedział się, że w gabinecie jest zakonnica, nie chciał wejść do sali. "Gdy otworzyłam drzwi do sali, chłopiec złapał się futryny obiema rękami i nie chciał wejść do sali. Był przestraszony" - tak brzmi informacja zawarta w notatce sporządzonej po tym zajściu (którą cytuje TOK FM).

Prokuratura prowadzi śledztwo. "Dotyczy jednej z pracownic"

Wiadomo, że śledztwo ws. podejrzenia o możliwości znęcania się prowadzi już Prokuratura Rejonowa w Tucholi, a działania śledczych rozpoczęły się po tym, jak na jaw wyszła historia z myciem podłogi w kościele. - Postępowanie dotyczy jednej z pracownic, która jest osobą zakonną - przekazał w rozmowie z "Gazetą Pomorską" mec Mariusz Łątkowski, rzecznik prasowy DPS-u.

- Niezwłocznie po poinformowaniu siostry dyrektor o takim zdarzeniu została odsunięta od obowiązków. Następnie, dekretem siostry prowincjalnej, zostało zmienione miejsce jej pobytu do innej placówki z ograniczeniem braku kontaktu z niepełnosprawnymi dziećmi, czy osobami niedołężnymi - dodał rzecznik.

Radni wiedzieli, ale się bali? "Siostra Karolina nie potrafi rozmawiać"

W sprawie pojawił się jednak nowy wątek. Jak bowiem ustaliło TOK FM, radni powiatu sępoleńskiego (w którym leży Kamień Krajeński) mieli wiedzieć o nieprawidłowościach w ośrodku od co najmniej 8 lat. Dlaczego w takim razie nie było z ich strony żadnej reakcji? Tłumaczyła to, cytowana przez stację, radna Katarzyna Kolasa.

Obecna dyrektorka, czyli siostra Karolina i jej osobowość, w pewnym sensie spowolniły nasze działania. Wręcz mam do siebie pretensje o to, że zaniechałam pewnych działań i zabrakło mi determinacji - radna Katarzyna Kolasa

W jej opinii zakonnica "nie potrafi rozmawiać", "atakuje radnych" i "miała taką tendencję do zapraszania niektórych radnych wręcz na przesłuchania". Dodała jej koleżanki z pracy musiały wręcz tłumaczyć się siostrze Karolinie z działań wokół DPS-u.

Kolasa poinformowała przy tym, że zawnioskowała o zwołanie zespołu do wyjaśnienia wszelkich kontrowersji związanych z działaniem DPS-u. Jak podało TOK FM, to jednak nie koniec działań sprawdzających ze strony różnych instytucji. "Kontrolę prowadzi już urząd wojewódzki, sprawie przygląda się też RDP, a kontrolę nad postępowaniami zapowiedziało też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" - czytamy w artykule.

