Uczennica jednej z warszawskich szkół była w drodze na lekcje, dziewczyna była już jednak spóźniona. Okazało się, że tym samym pociągiem podróżował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego poprosiła o pomoc. Wspólne nagranie uczennicy z gospodarzem stolicy opublikowała w serwisie Tik Tok. Zobaczyło je ponad 3 miliony osób.

- Jesteśmy tutaj z panem prezydentem i chciałabym panią przeprosić za spóźnienie - mówi dziewczyna. - Razem przepraszamy za spóźnienie. No niestety, nie jest to wina miasta, tylko PKP, ale cóż. Bardzo przepraszamy, proszę usprawiedliwić - dodaje Rafał Trzaskowski.

Chwilę później prezydent Warszawy mówi, że "są w pociągu o godzinie 10:20". - Bardzo panią pozdrawiamy i przesyłamy buziaczki - zakończyła uczennica. W kolejnym nagraniu dziewczyna wyjaśniła, że spóźnienie dotyczyło lekcji języka niemieckiego.

Rafał Trzaskowski popularniejszy od Tuska

Prezydent Warszawy chętnie spotyka się, rozmawia i fotografuje z mieszkańcami stolicy, co potwierdza film, w którym usprawiedliwia uczennice. Działalność polityka podoba się wyborcom, którzy - wg styczniowego sondaży SW Research dla rp.pl - są zdania, że to właśnie Trzaskowski, a nie Donald Tusk, powinien zająć stanowisko premiera, jeśli opozycja wygra w wyborach parlamentarnych.

Zdaniem eksperta prof. Kazimierza Kika to "Donald Tusk przewyższa Rafała Trzaskowskiego pod względem umiejętności przywódczych oraz doświadczenia w polityce". Podkreśla jednak, że to nie wystarczy, by zdobyć przychylność wyborców.

- Tusk ma dużo zalet, ale też wiele obciążeń. I to jest zresztą cecha polskiej demokracji. Proszę zwrócić uwagę, że dwaj liderzy głównych ugrupowań (Tusk i Kaczyński - przy. red.) to są jednocześnie politycy, którzy zbierają najwięcej negatywnych ocen - wyjasnił.

