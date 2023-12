Raport „O tym się mówi”: Dziennikarze Wirtualnej Polski na czele rankingu

Na szczycie październikowego rankingu „O tym się mówi”, prezentującego najpopularniejsze i najbardziej medialne materiały dziennikarskie, znalazł się artykuł Szymona Jadczaka i Pawła Buczkowskiego zatytułowany „CBA wiedziało o powiązaniach Edgara K. w MSZ, ale nie zatrzymało żadnego urzędnika”. Dziennikarze ustalili, jak wyglądał proceder wręczania łapówek za załatwianie wiz, który prowadził Edgar K., i za który usłyszał zarzuty prokuratorskie. W aktach operacyjnych CBA zabrakło jednak podstawowego wątku powiązań oskarżonego z kimkolwiek z MSZ. Na informacje zawarte w artykule powoływano się 43 razy, co miało przełożenie na zasięg wynoszący 11,4 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. To już piąty tegoroczny tekst Szymona Jadczaka, który znalazł się w zestawieniu TOP 5 rankingu, a jednocześnie pierwszy na jego szczycie.

fot. Radio ZET

Na podium również teksty Gazety Wyborczej i Onetu

Drugim materiałem dziennikarskim o największym zasięgu w październiku okazał się tekst Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej pt. „>>Wyborcza<< ujawnia: Jak CBA zarzucało sieć na Władysława Kosiniaka-Kamysza”. Według jego autora lider PSL miał być inwigilowany przez służby. O tych ustaleniach inne media informowały 47 razy, a łączny zasięg tych publikacji IMM oszacował na 6,9 mln. Na ostatnim miejscu podium stanął Jacek Harłukowicz z Onetu za reportaż „Ujawniamy wstrząsające nagranie z monitoringu. Tak policjanci katowali młodego Ukraińca”. To opowieść o Dmytro Nikiforence, który został zakatowany 30 lipca 2021 roku przez policjantów, którzy następnie próbowali zacierać ślady i wymuszać nieprawdziwe zeznania na załodze karetki, która pojawiła się na miejscu zdarzenia. Na podstawie artykułu powstało 67 materiałów innych dziennikarzy, a ich zasięg wyniósł 6,4 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Czwartym materiałem w październiku okazał się tekst „Tyle zarabiają Holecka i Adamczyk z TVP. Gwiazdy są milionerami”. Jego autorem jest Andrzej Stankiewicz z Onetu, który ujawnił zarobki czołowych dziennikarzy mediów publicznych. Pozostałe redakcje powoływały się na te ustalenia 43 razy, a łączny zasięg tych przekazów został oszacowany na 2,2 mln.

Październikowe zestawienie raportu „O tym się mówi” zamyka artykuł Bianki Mikołajewskiej z Wirtualnej Polski pt. „Kosztowna batalia. Morawiecki wydał fortunę na autopromocję i kampanię”. Od 2019 roku premier tylko na samą promocję swoich wpisów na Facebooku wydał łącznie 765 tys. zł, w tym 183 tys. zł w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku. Jak podkreśla autorka tekstu, to niemal wszystko, co zarobił w tym samym czasie. Ustalenia Mikołajewskiej cytowano 12 razy, a zasięg tych publikacji IMM oszacował na 1,1 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Metodologia

Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi” opracowano na podstawie monitoringu treści z najbardziej opiniotwórczych mediów z prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przy liczeniu zasięgu nie były brane pod uwagę portale o charakterze agregatorów treści i multiplikacji przekazów, a także źródła własne danej grupy mediowej.

Analizie podlegają wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne, które charakteryzują się wysoką cytowalnością treści, między innymi artykuły i śledztwa, w tym reportaże. Badanie nie uwzględnia m.in.: wywiadów i rozmów publicystycznych, sondaży, rankingów, a także bieżących newsów.

Badanie obejmuje ponad 1100 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych (Polsat, Polsat News, Polsat News 2, TVN Turbo, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVP Info, TVP1 i TVP2) i rozgłośniach radiowych (Muzo.fm, PR1, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio ZET, RDC, RMF FM, TOK FM) oraz istotne portale internetowe.

Kryterium decydującym o pozycji w rankingu TOP5 został przyjęty zasięg treści artykułu w publikacjach w innych mediach.

Celem projektu jest wskazanie najpopularniejszych publikacji, na które w danym miesiącu najchętniej powoływały się media. Jako kryterium decydujące o pozycji w rankingu przyjęto zasięg danego tematu po rozpowszechnieniu go w innych mediach.

Źródło: Radio ZET/ Michał Aleksandrowicz