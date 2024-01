Raport „O tym się mówi”: Szymon Jadczak na czele grudniowego zestawienia

Według ustaleń Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski prezes Orlenu już po wyborach parlamentarnych na mocy umowy darowizny przepisał na syna przynajmniej część swoich nieruchomości wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Daniel Obajtek nie odpowiedział na pytania dziennikarza, zasłaniając się prawem do prywatności. Zapowiedział również skierowanie sprawy na drogę sądową. Na materiał pt. „Daniel Obajtek podarował działki synowi. Zostawił sobie prawo użytkowania” w grudniu inne media powoływały się 60 razy, co przełożyło się na zasięg 6,8 mln.

fot. Radio ZET

Podium zdominowane przez dziennikarzy Onetu

Kolejne miejsca na podium zestawienia „O tym się mówi” za grudzień 2023 roku zajęły publikacje redaktorów portalu Onet. Na drugiej pozycji znalazł się artykuł Łukasza Cieśli i Tomasza Mateusiaka zatytułowany „Skandal na polskiej kolei. Hakerzy ujawniają, kto stoi za tajemniczymi awariami pociągów”. Według ustaleń firma Newag miała celowo wywoływać usterki w produkowanych przez siebie pociągach w celu przejęcia intratnych kontraktów serwisowych. Do takich wniosków doszli hakerzy wynajęci do zbadania sprawy. Newag wszystkiemu zaprzeczył. Szokujące ustalenia zbulwersowały opinię publiczną. Na materiał dziennikarzy Onetu powoływano się aż 184 razy i był to najczęściej cytowany artykuł w grudniu. IMM oszacował łączny zasięg publikacji na 4,1 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Trzecia pozycja rankingu „O tym się mówi” przypadła Mateuszowi Baczyńskiemu (Onet) i jego artykułowi „>Bił mnie pięściami po twarzy, wyrywał włosy i groził śmiercią<. Mroczna przeszłość gwiazdora TVP”. Dziennikarz dotarł do akt ujawniających pobicie przez Michała Adamczyka kobiety, która miała być jego ówczesną kochanką, a sąd uznał jego winę. Sprawa wydarzyła się 20 lat temu, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Artykuł po raz pierwszy został opublikowany 7 września 2023 roku, ale z uwagi na wybranie przez Radę Mediów Narodowych Michała Adamczyka na prezesa TVP, sprawa odżyła. W grudniu na ustalenia Baczyńskiego inne media powoływały się 85 razy, a łączny zasięg tych publikacji wyniósł 2,5 mln.

Po raz pierwszy w zestawieniu TOP5 „O tym się mówi” pojawił się materiał przygotowany przez dziennikarzy RMF FM. Na miejscu czwartym sklasyfikowano tekst Krzysztofa Zasady dotyczące incydentu z granatnikiem w Komendzie Głównej Policji, w którym brał udział były już komendant Jarosław Szymczyk. Materiał „Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji. Nowe ustalenia RMF FM” był cytowany 31 razy, co przełożyło się na zasięg ponad 2 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Pierwszą piątkę zestawienia zamyka artykuł Tomasza Włodarczyka „Wyskokowy mundial PZPN. Wódka i kabanosy w przesyłce do Ambasady w Katarze”. Tym samym redaktor Meczyki.pl zadebiutował w raporcie IMM i Radia ZET. Dziennikarz ujawnił, jak przedstawiciele PZPN ominęli przepisy, by wwieźć do Kataru, gdzie odbywał się mundial, duże ilości alkoholu. Miało im to ułatwić Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do sprawy odniosła się polska federacja piłkarska, a artykuł doczekał się w grudniu 34 cytowań. Publikacje przywołujące informacje Włodarczyka wygenerowały zasięg oszacowany przez IMM na blisko 2 mln.

Metodologia

Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi” opracowano na podstawie monitoringu treści z najbardziej opiniotwórczych mediów z prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przy liczeniu zasięgu nie były brane pod uwagę portale o charakterze agregatorów treści i multiplikacji przekazów, a także źródła własne danej grupy mediowej.

Analizie podlegają wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne, które charakteryzują się wysoką cytowalnością treści, między innymi artykuły i śledztwa, w tym reportaże. Badanie nie uwzględnia m.in.: wywiadów i rozmów publicystycznych, sondaży, rankingów, a także bieżących newsów.

Badanie obejmuje ponad 1100 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych (Polsat, Polsat News, Polsat News 2, TVN Turbo, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVP Info, TVP1 i TVP2) i rozgłośniach radiowych (Muzo.fm, PR1, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio ZET, RDC, RMF FM, TOK FM) oraz istotne portale internetowe. Kryterium decydującym o pozycji w rankingu TOP5 został przyjęty zasięg treści artykułu w publikacjach w innych mediach.

Celem projektu jest wskazanie najpopularniejszych publikacji, na które w danym miesiącu najchętniej powoływały się media. Jako kryterium decydujące o pozycji w rankingu przyjęto zasięg* danego tematu po rozpowszechnieniu go w innych mediach. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu mediów można znaleźć na stronie www.imm.com.pl.

*Zasięg informuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym. Wskaźnik jest opracowany na podstawie oglądalności i słuchalności programów radiowo-telewizyjnych, czytelnictwa prasy, średniej liczby odsłon materiałów internetowych z uwzględnieniem współczynnika ekspozycji nazw własnych w treści.

Źródło: Radio ZET/ Michał Aleksandrowicz