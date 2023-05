"Rekolekcje BDSM". "Jasne przesłanie religijne". Prokuratura tłumaczy odmowę wszczęcia śledztwa

Rekolekcje w Toruniu i szokujące sceny przemocy, które rozegrały się przed ołtarzem kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego, wzbudziły szereg kontrowersji. Do tego stopnia, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich, wespół z kilkoma innymi osobami, choćby radną Magdaleną Skerską-Roman, zgłosiły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Teraz, po dwóch miesiącach, Prokuratura Okręgowa w Toruniu poinformowała o odmowie wszczęcia śledztwa. Znamy powody.

Toruń: "rekolekcje BDSM" jednak nie były przestępstwem. Prokuratura tłumaczy decyzję

Rekolekcje odbyły się w poniedziałek 27 marca br.. Pierwszy domniemany zarzut dotyczył obrazy uczuć religijnych. Uznanie go oznaczałoby, że za obrazę uczuć religijnych odpowiedzą organizatorzy, a zatem - Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej. Przed samym ołtarzem toruńskiego kościoła młody mężczyzna rozbierał, poniżał i założył obrożę równie młodej kobiecie. Według ustaleń prokuratury do obrazy uczuć religijnych nie doszło. Z kilku powodów.

Jak ustala portal RadioZET.pl, scenariusz przedstawienia był jedynie ramowy, w konsekwencji wydział katechetyczny nie mógł znać dokładnego przebiegu akcji. Aktorzy improwizowali.

- Jeżeli chodzi o to, co było celem przedstawienia: nie było nim obrażanie uczuć religijnych ani znieważanie miejsca kultu. Członkowie grupy są osobami, dla których wiara i uczucia religijne są ważne, scenka zawierała przesłanie religijne, miała na celu zwrócenie uwagi na hedonistyczne podejście do życia i funkcjonowanie bez religii - słyszymy w toruńskiej prokuraturze.

Argument o znieważeniu miejsca kultu - co obejmuje artykuł Kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych - także nie wchodzi w grę, bo ołtarz w momencie spektaklu był zasłonięty. - W zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa było prawie wszystko. Np. treści pornograficzne. Nic bardziej mylnego. Celem przedstawienia nie było wywołanie podniecenia seksualnego u publiczności. Był jedynie fragment, w którym kobieta miała zdjęte spodnie. Była w bieliźnie, ale nie chodziło o treści pornograficzne. Nie było też mowy o obcowaniu płciowym z osobą poniżej 15. roku życia - relacjonuje prokurator Andrzej Kukawski.

Kto jest odpowiedzialny? Nikt

Fakt, że amatorska interpretacja aktorska jednak nie obrażała uczuć to jedno. Osoby zgłaszające obelżywe sceny zwracały jeszcze uwagę na odpowiedzialność katechetów - mieliby odpowiadać za samo doprowadzenie młodzieży do obcowania z pokazem przemocy i poniżania (art. 231 kk. - nadużycie władzy).

- Nauczyciele ani katecheci nie są funkcjonariuszami publicznymi. Nie odpowiadają za to, co było przedstawiane, ich zadaniem było zapewnienie udziału młodzieży w rekolekcjach. Nie wiedzieli, co będzie przedstawiane. Nie można mówić o znęcaniu się czy niedopełnieniu obowiązków - puentuje prokurator Kukawski.

Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

RadioZET.pl