Ginekolog Jan K. został skazany 25 października. Mężczyzna przez wiele lat prowadził swój gabinet we Wrocławiu, był też lekarzem i pracownikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przed sądem udowodniono mu gwałt na 19-latce, którego dopuścił się w 2011 roku oraz molestowanie seksualne innej pacjentki dwa lata później.

Jan K. został aresztowany w 2019 roku, po tym, jak jedna z jego pacjentek uznała, że jest gotowa zgłosić sprawę policji. To ją ginekolog zgwałcił w gabinecie, gdy miała 19 lat. Pacjentka Jana K. opowiedziała reporterom programu “Uwaga! TVN”, jak do tego doszło.

Wrocław. 19-latka zgwałcona przez ginekologa. Jest wyrok

Karolina wybrała uznanego specjalistę za namową matki i ciotki. To była jej pierwsza wizyta. - Zagadywał mnie o życie prywatne, rzucał dowcipami. Mama mnie uprzedzała, że będzie zachowywał się nieco inaczej niż typowy lekarz […] Kilkukrotnie zwracał się do mnie „żabciu”, ale cały czas miałam w głowie to, że mama i ciocia od wielu lat są jego pacjentkami. Z góry wykluczyłam możliwość, że on może mieć złe intencje - opowiadała Karolina w reportażu wyemitowanym w październiku 2019 roku.

19-letnia wówczas Karolina podczas swojej wizyty zadawała wiele pytań. Chciała się dowiedzieć, czy badanie będzie bolesne, bo była dziewicą. - On ten temat podchwycił, sugerował, że pod znieczuleniem możemy przebić błonę wziernikiem i nic nie poczuję - mówiła.

Ginekolog zaproponował pacjentce drinka “na rozluźnienie”. - Z grzeczności się zgodziłam. Położyłam się i poczułam bolesne ukłucie. To było dziwne, bo byłam świadoma wszystkiego, co się dzieje, ale nie byłam zdolna do żadnego działania - wspominała.

Po chwili lekarz zaatakował 19-latkę. - Rozpiął rozporek i powiedział, że najlepiej będzie, jak zrobimy to w naturze. Mówiłam, że tak nie chcę, ale to nie były krzyki ani głośne sprzeciwy. To bardziej było ciche błaganie. Pamiętam też, że on swoją rękę położył mi na piersi. Jedyna moja reakcja była taka, że tę rękę mu gwałtownie odrzuciłam. Widać było po nim podniecenie, głośno sapał - opowiedziała.

Karolina wyznała, że żyła z traumą przez wiele lat, musiała korzystać z pomocy terapeutów. Nie zgłosiła sprawy policji, bo uznała, że nie ma dowodów. O krzywdzie, jaką wyrządził jej lekarz, powiedziała tylko przyjaciółce i ciotce. - Te pierwsze doświadczenia rzutują na całe przyszłe życie. Co mam teraz powiedzieć? Moje pierwsze doświadczenie było z jakimś zbokiem. Nie wiem, czy z tego da się wyjść - mówiła rozżalona dziewczyna.

Na wizytę do Jana K. umówiła się reporterka programu “Uwaga! TVN”. W trakcie prowokacji dziennikarskiej potwierdziły się słowa kobiet oskarżających ginekologa. Lekarz skracał dystans używając sformułowań „kochanie” i „kwiatku”, szukał okazji do kontaktu fizycznego, padła również propozycja wspólnego drinka.

Ginekolog Jan K. skazany za gwałt i molestowanie seksualne

Świadomość, że ginekolog jest bezkarny i dalej przyjmuje pacjentki, nie dawała spokoju Karolinie. W internecie znalazła negatywne komentarze innych pacjentek, które skarżyły się na molestowanie. "To lowelas, lubi opalone dziewczyny, mnie i moja koleżankę też obmacywał i sugerował intymność…Nie przepuści żadnej ładnej dziewczynie…" - to tylko jedna z wielu relacji. Jeszcze w trakcie przygotowywania reportażu Karolina zdecydowała się zgłosić sprawę do prokuratury. Po przesłuchaniu kobiety policja aresztowała ginekologa.

Jan K. nie przyznał się do winy. Twierdził, że opisanej przez Karolinę wizyty nie pamięta. Sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i wypłatę odszkodowania dla dwóch poszkodowanych pacjentek. Joanna Kowalska, adwokatka reprezentująca jedną z pokrzywdzonych, powiedziała TVN24, że wyrok skazujący jest satysfakcjonujący, bo dowodzi, że jej klientka od początku mówiła prawdę. Poszkodowana pacjentka zdecyduje, czy wniesie apelację po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.

Źródło: Radio ZET/"Uwaga! TVN"/TVN24