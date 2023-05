Rzecznik Praw Dziecka pytał, "czy ktoś rozmawiał z Kamilem?". Owsiak: to pytanie do pana

Maltretowany 8-letni Kamil z Częstochowy był od ponad miesiąca leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD). Chłopiec zmarł w poniedziałek rano. Jego ojczym Dawid B. wraz z matką dziecka Magdaleną B. - która nie zapobiegła przemocy, jakiej dopuszczał się jej mąż - przebywają obecnie w areszcie.

Bezpośrednią przyczyną śmierci Kamila była postępująca niewydolność wielonarządowa, do której doprowadziła poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi.

RPD: czy ktoś rozmawiałem z Kamilkiem?

W poniedziałek wieczorem w rozmowie z Polsat News do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Zapytany o to, czy zawiodło państwo, zwrócił uwagę, że są przepisy i system - sąd, kurator, asystent czy szkoła. - Tylko ludzie są ślepi i tak było w tym przypadku - stwierdził.

- Brakowało zapytania dziecka. Ja od wielu dni analizuję 8 lat akt w tej sprawie. [...] Szukam jednego - czy ktoś rozmawiał, pytał Kamilka o to, co się dzieje, jak on to widzi, jak jest w jego domu, w jego rodzinie. I ciągle tego nie znalazłem, czy ktoś rozmawiał z tym dzieckiem - powiedział Pawlak.

Według RPD od lat 60. istnieje w Kodeksie rodzinnym przepis, na mocy którego sąd mógłby wysłuchać dziecka. Jednocześnie podkreślił, że "szkoła w ostatnich lat zawiadamiała instytucje". - Czyli szkoła była na baczności, tylko nie miała jak zadziałać - ocenił.

Pawlak zaapelował również do kuratorów i asystentów, którzy mają pod swoją pieczą dzieci, by zastanowili się, "której z rozlicznych spraw przyjrzeć się bardziej szczegółowo, bo przypomina sprawę Kamila". Poinformował, że sprawdza każdą sprawę, o ile się o niej dowie, również zgłaszaną anonimowo. "O tej sprawie niestety wiem post factum" - zauważył.

Przypomnijmy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował o pieczę zastępczą dla wszystkich dzieci w rodzinie Kamila, ale sąd nie podjął takiej decyzji. Do tego wątku również odniósł się rozmówcy Polsat News.

Sądy badają dokumenty, które spływają z różnych instytucji. [...] Ale zanim system, machina ruszyła, zabrakło tego kogoś, kto by pojechał i sprawdził, zapytał dziecko, porozmawiał z nim, spojrzał na świat z perspektywy 8-letniego Kamila i być może jego 1,3 m wzrostu Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak

Zaznaczył, że każdy kurator i asystent powinien się tym zająć. Przyznał przy tym, że również sędziowie mają możliwość wysłuchania dziecka, także poza salą sądową. - To jest wręcz nakaz nie tylko przepisu, ale moralny, taki po prostu, żeby mieć czyste sumienie - podsumował.

Owsiak reaguje na słowa Pawlaka. "To również pytanie do pana"

Wcześniej RPD zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym również zastanawiał się "czy ktoś w ogóle rozmawiał z Kamilkiem?". "O problemach tej rodziny wiedzieli sąd, kurator i opieka społeczna od 2015 r.! Czytam akta, o które wystąpiłem, gdy dowiedziałem się o tragedii tego dziecka, i jestem porażony, jak wiele osób i instytucji zawiodło" - napisał.

Na słowa rzecznika zareagowało wiele osób. Pojawiły się zarzuty, że on i jego biuro również zawodzą w takich sprawach. Głos zabrał m.in. Jurek Owsiak, który opublikował na Facebooku krytyczny wpis.

"Drogi Panie, jest Pan rzecznikiem od prawie pięciu lat. To również pytanie do Pana. Niezdarność systemu ochrony takich dzieci, takich rodzin jest ogromna. I to nie po raz pierwszy!" - przekazał twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

