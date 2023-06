Sebastian J. gwałcił swoje dzieci i kręcił pedofilskie porno z partnerką. Zapadł wyrok

Na trop pary wpadł Interpol i śledczy z Kanady i Australii, śledzący grupy przestępcze związane z pornografią dziecięcą. W środę świdnicki sąd uznał, że Sebastian J. i Martyna Sz. są winni zarzucanych im czynów.

Mężczyźnie wymierzył karę 20 lat więzienia. Skazany ma ją odbywać w systemie terapeutycznym dla sprawców przestępstw seksualnych.

Sebastian J. i Martyna Sz. skazani ws. wykorzystywania seksualnego dzieci

Martyna Sz. została skazana na trzy lata więzienia, a karę ma odbyć w systemie terapeutycznym dla sprawców przestępstw upośledzonych umysłowo. Wyrok jest nieprawomocny.

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządził w lutym podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej. 22-letnia kobieta i 28-letni mężczyzna – mieszkańcy Kłodzka – zostali oskarżeni o wykorzystywanie małoletnich do produkcji treści pornograficznych poprzez fotografowanie swoich dzieci, a następnie udostępnianie zdjęć w internecie.

Według prokuratury oskarżeni wykorzystywali dzieci co najmniej od roku. 22-letniej kobiecie i 28-letniemu mężczyźnie zarzuca również dokonanie zbrodni wspólnego zgwałcenia małoletniego, a mężczyźnie dodatkowo zbrodni zgwałcenia trójki małoletnich, w tym swoich dzieci.

Sebastian J. ma trafić do ośrodka w Gostyninie

Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami ze względu na ochronę ofiar, więc nie znamy uzasadnienia wyroku. Wiemy natomiast to, że para ma zarzuty za wiele gwałtów.

Sebastian J. miał filmować gwałty na swoich dzieciach i rozpowszechniać pornografię dziecięcą. Był też wcześniej karany za pedofilię. Oskarżony podczas śledztwa przyznał się do zarzutów, natomiast kobieta utrzymywała, że jest niewinna.

W środę sąd orzekł, że po odbyciu kary Sebastian J. ma trafić do zakładu psychiatrycznego dla przestępców seksualnych. Prokuratura chce, by był to ośrodek w Gostyninie.

RadioZET.pl/PAP