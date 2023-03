Skandal w Toruniu. "Rekolekcje BDSM". Kuria wydała oświadczenie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej wydał komunikat w sprawie szokującego nagrania z poniedziałkowych rekolekcji, które odbyły się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu.

"W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w kościele [...] wyrażamy głęboki żal. Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie" - czytamy w komunikacie.

W dalszej części ks. Paweł Borowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej pisze: "Zdajemy sobie sprawę, że sceny, do jakich doszło w trakcie wydarzenia, nigdy nie powinny mieć miejsca. Młodzi ludzie spotkali się z obrazami, które na wydarzeniu religijnym z ich udziałem są nie do zaakceptowania".

Skandaliczne nagranie z kościoła w Toruniu. Chcą kontynuować rekolekcje

Rzecznik kurii stwierdził, że "inscenizacja połączona z licznymi wyzwiskami i wulgaryzmami sprowokowała słuszne pytania o to, czego w ten sposób uczymy dzieci i młodzież". "Mamy świadomość, że nadużyte zostało zaufanie szkół i nauczycieli, którzy włączyli się w promocję wydarzenia. Rozumiemy także oburzenie wielu wiernych dotkniętych tym, że inscenizacja miała miejsce w świątyni" - czytamy.

Organizatorzy szokujących rekolekcji zapewniają, że nie byli informowano o tym, że osoby, które je poprowadzą mają w planach "sięgnięcie po wzbudzającą słuszny sprzeciw inscenizację". "Zapraszając zespół świeckich ewangelizatorów, mających doświadczenie w prowadzeniu rekolekcji, nie spodziewaliśmy się tego typu inscenizacji" - przekazano.

"Po zaistniałej sytuacji, w trybie natychmiastowym, podjęliśmy decyzję o zmianie osób prowadzących. Chcemy dokończyć rekolekcje, a przygotowanie treści na kolejne dni powierzyliśmy kapłanom i katechetom diecezji toruńskiej" - podano w oświadczeniu.

Szokujące rekolekcje w Toruniu. "Zamknij ryj, sz**to!

Nagranie z poniedziałkowych rekolekcji w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu, które obiegło sieć oburzyło wiernych i internautów. "Zamknij ryj, sz**to! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem. Nie jesteś już człowiekiem. Zamknij ryj!" - miał, według świadków będących w kościele, krzyczeć mężczyzna.

Sprawę nagłośnił portal tylkotorun.pl, który ustalił, że organizatorem rekolekcji był Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej. Brali w nich udział uczniowie toruńskich szkół ponadpodstawowych. ”Ich hasłem przewodnim będzie wezwanie WAKE UP (czyli obudź się) nawiązujące do słów Pana Jezusa, które skierował do umarłej córki Jaira (Mk 5, 35-43), aby ją wskrzesić” - napisała Diecezja Toruńska na Facebooku.

W sprawę włączył się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, określając je jako "rekolekcje BDSM", i zapewniła, że o "inscenizacji" podczas rekolekcji w Toruniu zawiadomiona zostanie prokuratura.

RadioZET.pl