Sławomir Mentzen, żona, dzieci, firma, zarobki. Co wiemy o liderze Konfederacji?

Sławomir Mentzen to barwna postać polskiej polityki. Spokojnie można powiedzieć, że wyborcy dzielą się na tych, którzy go kochają i tych, którzy go nienawidzą. Polityk kreuje się na specjalistę od podatków i rachunkowości. Ceni sobie jednak swoje życie prywatne i chroni swoją rodzinę przed światłem reflektorów. Co wiemy o Sławomirze Mentzenie?